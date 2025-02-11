Карты, деньги, Бортич: начались съемки комедийного сериала "Нам покер" для Wink.ru

В Петербурге стартовали съемки десятисерийной криминальной комедии под рабочим названием "Нам покер" (18+). В центре сюжета — история молодых ребят из провинции, которые открывают нелегальное казино в Петербурге, которое внезапно становится популярным. Главные роли исполнят Саша Бортич, Артём Кошман, Тимофей Елецкий, Улан Адамбаев, Пётр Скворцов и Даша Верещагина. Режиссером сериала стал Рустам Ильясов. Премьера состоится в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ).
Сериал пополнит линейку Wink Originals ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "Комбинация", "Фишер", "Ландыши. Такая нежная любовь", "Балет" и другие). За производство отвечает кинокомпания Black Box Production по заказу "НМГ Студии".
Копирайт — онлайн-кинотеатр Wink.ru.
Всё началось с решения трех соседей по квартире заработать денег: Витя, Ега и Бек открывают покерный клуб на дому. Подпольный бизнес как игра сперва кажется им забавной. Но безобидное быстро заканчивается, когда один из клиентов демонстрирует корочку сотрудника ОБЭП. И ставит начинающих воротил перед выбором — стать партнерами "под крышей" или тюрьма. Теперь организаторы казино вынуждены расширять нелегальный бизнес, который из одного покерного стола в обычном многоквартирном доме превращается в подпольную игровую империю.
Артём Кошман, актер:
"Мой герой — очень искренний парень, который совершенно не знает жизни. Он постепенно разрушает свой маленький мир и выходит в реальный, старается принять его. Он будет разгадывать себя на протяжении всего сезона, находя свои плюсы, узнавая минусы, от этого его мир будет становиться шире. Им движет вера в себя и людей рядом, его первая любовь. Как у любого мальчика, который становится мужчиной, у него возникнет большая любовь и большая боль".
Рустам Ильясов, режиссер:
"Эта история в жанре криминальной комедии рассказывает о героях, которые проходят путь взросления. Они одиноки, хотя отчаянно скрывают это. И всем им — и главным персонажам, и антагонистам — предстоит стать парадоксальной семьей друг для друга".
Последние комментарии
Таких плохих дорог никогда не было. Во дворах только на танке можно передвигаться! Во дворах можно сказать что дорог уже НЕТ. Есть частичное асфальтовое покрытие между ямами! Это разруха!
Проверку на вредное воздействие электромагнитного излучения провели,конечно же?заодно и рамки,которыми облучают по несколько раз в день проверили?роспотребпозор принял?
Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?