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Образование Общество

В Самарской области студенты сразу трёх вузов пройдут обучение в банковской школе Сбера

САМАРА. 11 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В течение февраля 2025 года на базе сразу трёх университетов Самарской области стартует новый поток банковской школы Сбера. Так, студенты Самарского государственного технического университета (СамГТУ) начнут обучение 11 февраля, учащиеся Самарского государственного экономического университета (СГЭУ) 19 февраля, а Тольяттинского государственного университета (ТГУ) — 28 февраля. Обучение продлится до июня 2025 года и завершится управленческими поединками, после которых выпускники получат соответствующие сертификаты о прохождении обучения.

Фото: предоставлено пресс-службой Сбербанка

Образовательный процесс предусматривает знакомство со структурой Сбера, с тем, какие компетенции Сбер развивает в сотрудниках, изучение финансовых дисциплин, а также их практическое применение под контролем руководителей Самарского отделения Сбербанка. Программа банковской школы Сбера разрабатывается индивидуально для каждого вуза — с учётом специальностей студентов.

"Банковская школа Сбера предоставляет студентам региона возможность получить актуальные знания и практические навыки для успешной карьеры в финансовой сфере. В процессе обучения запланированы лекции и мастер-классы от лидеров команды Самарского отделения Сбербанка. По окончании курса студенты получат соответствующие сертификаты, возможность пройти стажировку в Сбере, а также быть включёнными в наш кадровый резерв с перспективой трудоустройства. Уверена, что этот проект может сыграть ключевую роль в карьерном росте начинающих специалистов и внести значительный вклад в экономическое развитие Самарской области", — рассказала управляющий Самарским отделением Сбербанка Наталья Красулина.

Впервые образовательный проект был запущен на базе СГЭУ в 2021 году — за это время выпускниками банковской школы Сбера стали более 150 студентов экономического факультета. В 2023 году школа была открыта также и в ТГУ, а вот для студентов СамГТУ обучение пройдёт первый раз.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения

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