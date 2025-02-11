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Транспорт и связь Экономика и бизнес

"Подарки любимым" в билайне: скидки до 30% и идеи для выгодных покупок

САМАРА. 11 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Билайн запустил акцию "Подарки любимым". До 16 февраля 2025 года в интернет-магазине билайна можно приобрести различные товары со скидками до 30%. Это возможность купить то, что давно планировали: заранее приобрести подарки близким или порадовать себя.

Фото: предоставлено ПАО "ВымпелКом"

Например, это новинки среди смартфонов Samsung, Tecno, Realme и других производителей, планшеты Apple, а также беспроводные наушники, умные часы и колонки от известных брендов. Со скидками в рамках акции доступны бытовая техника и товары для дома, например, щипцы для волос, умные датчики, лампочки, ночники и многое другое. А чтобы близкие оставались на связи и в безопасности, девайсы стоит дополнить сим-картами билайна с защитой от спама и мошенников. Узнать о том, как бесплатно настроить сервис "Моя безопасность", можно здесь.

Ещё одна идея для подарка — взять под контроль расходы близких на связь. Есть вещи, которыми рациональнее и выгоднее пользоваться вместе. И в билайне есть еще целых 5 мест для близких. Одним пакетом могут пользоваться сразу шесть человек! Теперь как текущие, так и новые клиенты оператора, добавляя новые номера в билайне к своему Тарифу UP до 30 марта, могут получать до 250 ГБ дополнительного мобильного интернета ежемесячно до конца года.

Делайте покупки в билайне с выгодой!

Реклама ПАО "ВымпелКом", подробнее на сайте: http://www.beeline.ru

Erid: 2VSb5wHerjJ

г. Москва, ОГРН 1027700166636, ИНН 7713076301

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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