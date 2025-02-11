"Подарки любимым" в билайне: скидки до 30% и идеи для выгодных покупок

Билайн запустил акцию "Подарки любимым". До 16 февраля 2025 года в интернет-магазине билайна можно приобрести различные товары со скидками до 30%. Это возможность купить то, что давно планировали: заранее приобрести подарки близким или порадовать себя.

Например, это новинки среди смартфонов Samsung, Tecno, Realme и других производителей, планшеты Apple, а также беспроводные наушники, умные часы и колонки от известных брендов. Со скидками в рамках акции доступны бытовая техника и товары для дома, например, щипцы для волос, умные датчики, лампочки, ночники и многое другое. А чтобы близкие оставались на связи и в безопасности, девайсы стоит дополнить сим-картами билайна с защитой от спама и мошенников. Узнать о том, как бесплатно настроить сервис "Моя безопасность", можно здесь.

Ещё одна идея для подарка — взять под контроль расходы близких на связь. Есть вещи, которыми рациональнее и выгоднее пользоваться вместе. И в билайне есть еще целых 5 мест для близких. Одним пакетом могут пользоваться сразу шесть человек! Теперь как текущие, так и новые клиенты оператора, добавляя новые номера в билайне к своему Тарифу UP до 30 марта, могут получать до 250 ГБ дополнительного мобильного интернета ежемесячно до конца года.

Делайте покупки в билайне с выгодой!