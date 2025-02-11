Испытания завершены: первые двадцать базовых станций "БУЛАТ" переведены в коммерческую эксплуатацию

"Ростелеком" завершил перевод в коммерческую эксплуатацию первых двадцати базовых станций (БС) стандартов GSM/LTE-1800 компании "БУЛАТ", которые прошли успешные полевые испытания на сегменте технологической инфраструктуры "Ростелекома" в Нижегородской области. Практические результаты с применением целевой аппаратной платформы и программного обеспечения показали, что оборудование готово к использованию на сети, в том числе для реализации федеральных задач, например, в проекте устранения цифрового неравенства, а также обслуживания на сети коммерческих операторов мобильной связи.
Базовые станции переведены в коммерческую эксплуатацию с использованием мульти-операторской базовой сети (технология MOCN¹), что позволяет четырем операторам мобильной связи совместно использовать единую инфраструктуру сети радиодоступа (шеринг).
Сегодня БС обслуживают более 4,5 тыс. абонентов сети мобильного оператора Т2, проживающих в малых населенных пунктах Нижегородской области. Технические специалисты оператора на протяжении года тестировали базовые станции в лабораториях Омска и Нижнего Новгорода.
Напомним, что испытания подтвердили соответствие уровней передачи сигнала расчетным, продемонстрировали требуемое качество мобильного голосового соединения и доступность услуг передачи данных телекоммуникационной сети, сопоставимые с решениями мировых лидеров отрасли.
Разработчиком аппаратной части БС выступает компания "БУЛАТ" (дочерняя компания "Ростелекома"), программное обеспечение разработало ООО "Новые телеком решения" ("НТР"). Производство опытной партии было запущено в апреле 2024 года на площадке НПО "Российские телекоммуникационные технологии" ("НПО РТТ").
Алексей Сапунов, заместитель президента "Ростелекома":
"Разработка отечественной базовой станции — важная часть государственной программы по цифровизации экономики. Мы последовательно и целенаправленно движемся по этому пути. Базовые станции, успешно прошедшие полевые испытания на реальном участке технической инфраструктуры, уже переведены в коммерческую эксплуатацию и получили статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП), налажено серийное производство. Это наш значимый вклад в ускоренное укрепление технологического суверенитета страны".
Алексей Дмитриев, технический директор Т2:
"Запуск первых базовых станций отечественного производства — очередной шаг в реализации нашей общей стратегии по импортозамещению. Нам было важно соблюсти требования регулятора и обеспечить совместное использование сети с другими мобильными операторами. Благодаря этому наши коллеги по рынку также будут сохранять стабильное качество связи на местах. Успешное тестирование оборудования показывает, что мы полностью готовы к запуску базовых станций в следующих на очереди регионах".
Александр Комаров, генеральный директор компании "БУЛАТ":
"Запуск первых 20 базовых станций "Булата" в коммерческую эксплуатацию — это важный этап для проекта по разработке базовых станций и всей нашей компании. Это стало возможным благодаря тесному сотрудничеству с ключевыми заказчиками и технологическими партнерами. Мы стремимся к тому, чтобы наше оборудование обеспечивало надежную связь, соответствующую самым современным мировым стандартам. И намерены дальше развивать наш продукт с учетом реального опыта эксплуатации оборудования на сети".
Базовая станция "БУЛАТ" — гибкое и продвинутое решение для построения мобильной сети. Предназначена для применения в сетях связи общего пользования в составе системы базовых станций стандарта LTE-Advanced, а также в сети подвижной радиосвязи GSM в диапазоне частот 1800 МГц. БС компании "БУЛАТ" прошли все необходимые процедуры технической оценки и в декабре 2024 года получили статус ТОРП. Данный статус подтверждает, что оборудование соответствует стандартам и требованиям, предъявляемым к отечественным решениям.
¹ Технология MOCN (Multi-Operator Core Network) позволяет нескольким операторам мобильной связи использовать единую инфраструктуру сети радиодоступа. Основная идея данной технологии — совместное использование сети радиодоступа между двумя и более операторами. При этом все операторы совместно используют весь ресурс базовой станции одновременно, включая радиочастотный спектр.
Последние комментарии
Таких плохих дорог никогда не было. Во дворах только на танке можно передвигаться! Во дворах можно сказать что дорог уже НЕТ. Есть частичное асфальтовое покрытие между ямами! Это разруха!
Проверку на вредное воздействие электромагнитного излучения провели,конечно же?заодно и рамки,которыми облучают по несколько раз в день проверили?роспотребпозор принял?
Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?