В Октябрьском районе на 50% готова новая детская поликлиника

В Самаре продолжается строительство детской поликлиники в Октябрьском районе, на ул. Николая Панова в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".
Поликлиника рассчитана на 500 посещений в смену. Строительная готовность объекта достигла 50%.
"Новая детская поликлиника является амбулаторным подразделением Самарской областной детской клинической больницы им. Ивановой. В настоящий момент более 23 тыс. пациентов, прикрепленных к учреждению, получают амбулаторную медицинскую помощь в трех приспособленных помещениях. В новой поликлинике мы планируем разместить педиатрические отделения, а также установить современное диагностическое оборудование, включая высокотехнологичное — рентгенодиагностический комплекс и УЗИ-аппарат", — отметила главный врач детской больницы Ольга Галахова.
Завершить строительство учреждения планируют в конце 2025 года. Поликлиника площадью 5 434 кв. м спроектирована с учетом новейших подходов к оказанию амбулаторной помощи и технологий бережливого производства.
"Октябрьский район динамично развивается, возводятся новые жилые дома и социальные учреждения. Строительство началось в 2023 году и осуществляется за счет федерального и областного бюджета. На данный момент ведутся работы по отделке внутренних помещений", — рассказала руководитель управления организации материально-технического обеспечения министерства здравоохранения Самарской области Елена Родина.
С этого года модернизация первичного звена здравоохранения продолжается в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента России Владимира Путина.
По инициативе главы региона Вячеслава Федорищева из областного бюджета на развитие системы здравоохранения дополнительно направлено более 4,5 млрд руб., в том числе на возведение новых медицинских объектов, оснащение учреждений оборудованием, лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас