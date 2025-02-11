В Октябрьском районе на 50% готова новая детская поликлиника

В Самаре продолжается строительство детской поликлиники в Октябрьском районе, на ул. Николая Панова в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".

Поликлиника рассчитана на 500 посещений в смену. Строительная готовность объекта достигла 50%.

"Новая детская поликлиника является амбулаторным подразделением Самарской областной детской клинической больницы им. Ивановой. В настоящий момент более 23 тыс. пациентов, прикрепленных к учреждению, получают амбулаторную медицинскую помощь в трех приспособленных помещениях. В новой поликлинике мы планируем разместить педиатрические отделения, а также установить современное диагностическое оборудование, включая высокотехнологичное — рентгенодиагностический комплекс и УЗИ-аппарат", — отметила главный врач детской больницы Ольга Галахова.

Завершить строительство учреждения планируют в конце 2025 года. Поликлиника площадью 5 434 кв. м спроектирована с учетом новейших подходов к оказанию амбулаторной помощи и технологий бережливого производства.

"Октябрьский район динамично развивается, возводятся новые жилые дома и социальные учреждения. Строительство началось в 2023 году и осуществляется за счет федерального и областного бюджета. На данный момент ведутся работы по отделке внутренних помещений", — рассказала руководитель управления организации материально-технического обеспечения министерства здравоохранения Самарской области Елена Родина.

С этого года модернизация первичного звена здравоохранения продолжается в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента России Владимира Путина.

По инициативе главы региона Вячеслава Федорищева из областного бюджета на развитие системы здравоохранения дополнительно направлено более 4,5 млрд руб., в том числе на возведение новых медицинских объектов, оснащение учреждений оборудованием, лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан.