16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Росгосстрах" назвал 3 самых крупных страховых случая с туристами в 2024 году Страховой Дом ВСК завершает проект по переходу на российскую CVM платформу Data Marketing ВСК: средняя выплата в связи с гибелью урожая составляет более 2 млн рублей "Росгосстрах": самым аварийным месяцем 2024 года стал январь Довериецентричность и искусственный интеллект — Ольга Сорокина про основные тренды финтех-отрасли в 2025 году

Страхование Финансы

"Росгосстрах" назвал 3 самых крупных страховых случая с туристами в 2024 году

САМАРА. 13 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 39
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Путешествие — это обычно радостное и захватывающее времяпрепровождение, полное новых впечатлений и открытий. Однако непредвиденные обстоятельства, такие как несчастный случай или внезапная болезнь, могут омрачить отдых. Помимо физического недомогания и стресса, туристы часто сталкиваются с существенными финансовыми затратами на лечение. Страховая компания "Росгосстрах" рассказала о трех крупнейших выплатах за медицинские услуги для туристов в 2024 году. В каждом случае сумма компенсации превысила 1 млн рублей.

Первый страховой случай был зафиксирован в Турции. Застрахованный получил множественные переломы верхних конечностей. Для лечения травм потребовались три операции. В российском эквиваленте общая стоимость медицинских услуг составила 1,1 млн рублей.

Также в январе 2024 года в Италии клиентка "Росгосстраха" обратилась в отделение неотложной помощи с жалобами на головную боль, которая не проходила в течение нескольких дней. По результатам компьютерной томографии у нее было выявлено субарахноидальное кровоизлияние, обусловленное разрывом аневризмы. По результатам обследования туристке провели экстренное оперативное вмешательство и направили на лечение в нейрохирургическое отделение интенсивной терапии. Этот случай "Росгосстрах" классифицировал как обострение хронического заболевания с угрозой для жизни и оплатил лечение в 1,3 млн рублей.

Самая крупная выплата в 2024 году составила 1,9 млн рублей за лечение перелома большеберцовой и малоберцовой костей. В мае 2024 года клиент "Росгосстраха" на отдыхе в Турции получил серьезную травму при падении, что привело к перелому со смещением отломков. Пострадавший был немедленно доставлен в лечебное учреждение, где была проведена экстренная операция.

"Риск возникновения серьезных травм и заболеваний среди туристов весьма высок. Причем они случаются в самой обычной ситуации, например, при плавании в бассейне или во время не самого опасного спуска с горы. Важно заранее позаботиться о медицинской страховке, ведь расходы на лечение могут оказаться чрезвычайно высокими. Особенно это актуально для тех, кто путешествует в страны с дорогим медицинским обслуживанием. В таких ситуациях страховка становится важной защитой, которая помогает избежать финансовых последствий", — говорит Ольга Купцова, заместитель директора Департамента методологии и андеррайтинга личного страхования "Росгосстраха".

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Максим Гусев 30 сентября 2024 12:08 Geely стала самой страхуемой маркой по Каско в Самарской области летом 2024 года

Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.

Юлия Багрянцева 22 июля 2015 12:45 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Что делать клиентам?

Алексей Огиенко 20 июля 2015 15:46 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Как быть клиентам? Что нужно делать?

Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2