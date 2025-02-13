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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Кино по делу: "Ростелеком" запускает онлайн-кинотеатр для клиентов в сфере гостеприимства и услуг

САМАРА. 13 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Ростелеком" расширяет линейку решений для сферы гостеприимства и запускает онлайн-кинотеатр на базе сервиса "Телевидение для бизнеса". Теперь его клиентам доступны не только пакеты ТВ-каналов, но и обширная библиотека разножанрового лицензированного контента для любой аудитории. Новое предложение поможет владельцам коммерческой недвижимости и предпринимателям, занятым в индустрии туризма или сервиса, повысить привлекательность своих объектов и услуг, а крупным компаниям и предприятиям повысить уровень лояльности и комфорта для своих гостей и сотрудников.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

В меню онлайн-кинотеатра для B2B-клиентов "Ростелекома" — около 1200 отечественных и зарубежных фильмов, сериалов и мультфильмов. Подключить доступ к ним можно как дополнительный пакет к услуге "Телевидение для бизнеса". Отели, санатории и пансионаты смогут с помощью нового решения улучшить качество обслуживания, повысить уровень гостеприимства и комфорта номерного фонда. В салонах красоты возможность выбрать увлекательный фильм поможет поддержать непринужденную атмосферу в процессе обслуживания клиентов. Для посетителей и сотрудников деловых пространств или офисов разнообразный и качественный контент онлайн-кинотеатра обеспечит комфортное времяпрепровождение в зонах ожидания и отдыха.

Александр Яресько, директор по управлению продуктами корпоративного и государственного сегмента "Ростелекома":

"Новое решение станет ценным дополнением к сервисам интерактивного телевидения "Ростелекома" для предпринимателей, которые хотят обеспечить высочайший уровень обслуживания своих клиентов и гостей. Разрабатывая новые сервисы, мы делаем упор на простоту и функциональность продуктов, чтобы наши клиенты могли легко и с оптимальными затратами использовать современные технологии для развития и совершенствования своего бизнеса. Поэтому в онлайн-кинотеатре мы предусмотрели удобное подключение и быстрый доступ, интуитивно понятный интерфейс и гибкие тарифные планы".

Сервис доступен во всех регионах присутствия "Ростелекома". Подробнее об условиях подключения — на сайте.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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