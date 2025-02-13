16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Разбитое стекло за разбитое сердце, месть по-женски и невезучий дятел: страховые истории ко Дню влюбленных от ВСК "Росгосстрах" и ВТБ: спрос на стоматологические услуги продолжает расти "Росгосстрах" назвал три самых крупных страховых случая с туристами в 2024 году Страховой Дом ВСК завершает проект по переходу на российскую CVM платформу Data Marketing ВСК: средняя выплата в связи с гибелью урожая составляет более 2 млн рублей

Страхование Финансы

Разбитое стекло за разбитое сердце, месть по-женски и невезучий дятел: страховые истории ко Дню влюбленных от ВСК

САМАРА. 13 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 54
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Накануне Дня влюбленных собрали самые необычные страховые случаи, которые произошли с клиентами Страхового Дома ВСК на любовной почве.

В Ростове не поделили Валю

Мужчина из Ростова-на-Дону застраховал квартиру на первом этаже в ВСК. Все в его жизни шло хорошо до момента, пока он в эту квартиру не привел свою девушку Валентину.

Бывший Валентины, по всей вероятности, категорически был не согласен делить девушку с кем-то, поэтому выследил парочку и решил отомстить более удачливому сопернику: разбил ему окна, расцарапал дверь и оставил непристойные надписи про свою бывшую.

Так как риск "противоправные действия третьих лиц" входит в страховку владельца квартиры, то за хулиганства незадачливого ухажера заплатила страховая компания.

Месть по-женски

От любви до страхового случая — один повод для ревности. В этом убедился другой клиент Страхового Дома ВСК, также страхующий в компании свою квартиру. Девушка, с которой он был в отношениях, приревновала к сопернице и отомстила мужчине очень необычным образом: разрисовала помадой не только все стены в квартире, но и пол, мебель и даже потолки.

Представить сложно, сколько косметики ушло на спонтанное обновление дизайна жилья. Еще сложнее оказалось все это отмыть, клиенту ВСК пришлось даже делать ремонт. Художества ревнивицы также были квалифицированы как противоправные действия третьих лиц, поэтому расходы на ремонтные работы оплатила страховая компания.

Не везет в любви

В этой истории любовный след прослеживается нечетко, но тем не менее имеет место быть.

Клиент много лет страхует в ВСК деревянный дачный дом, который находится в заповедной зоне. В компанию он обратился, когда с домом произошло необычное ЧП: в одной из стен дятел продолбил солидной площади дупло.

Как долго птица трудилась над строением и что именно привлекло его в чужом жилье, история умалчивает. Известно только, что дятел долбит деревянную поверхность, выискивая паразитов. А еще потому, что ему нравится звук и барабанной дробью он приманивает самок.

По какой из этих причин дятел проявил повышенный интерес к дому клиента ВСК, неизвестно. Как непонятно, почему так долго хозяин недвижимости не принимал мер по устранению проблемы нежелательного подселения. Возможно, находился в отъезде, а может потому что дятлы под защитой природоохранного законодательства. Но в результате владелец недвижимости все же обратился в страховую компанию, и это оказался первым в истории Страхового Дома ВСК случай обращения за компенсацией убытков, нанесенных дятлом.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Максим Гусев 30 сентября 2024 12:08 Geely стала самой страхуемой маркой по Каско в Самарской области летом 2024 года

Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.

Юлия Багрянцева 22 июля 2015 12:45 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Что делать клиентам?

Алексей Огиенко 20 июля 2015 15:46 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Как быть клиентам? Что нужно делать?

Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2