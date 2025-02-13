Константина Преснякова наградили почетным знаком "За служение людям"

Экс-руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков награжден почетным знаком "За служение людям".

Константин Пресняков возглавлял департамент информационных технологий и связи Самарской области (ДИТиС) с весны 2020 г. по осень 2024 года. Многократно выступал экспертом проектов на молодежных, предпринимательских и ИТ-форумах, выставках, общественных мероприятиях. Активный участник федеральных и региональных проектов по популяризации сферы информационно-коммуникационных технологий среди учащихся старших классов Самарской области.

С 1 января 2025 г. ДИТиС преобразован в минцифры Самарской области, которое с 14 января возглавил Виктор Злобич.