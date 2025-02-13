В муниципалитетах Самарской области усилят работу по привлечению инвесторов

В правительстве Самарской области обсудили вопросы создания комфортного инвестклимата в муниципальных образованиях. В совещании, которое прошло под председательством вице-губернатора Антона Емельяненко, приняли участие представители минэкономразвития региона, Агентства стратегических инициатив и минэкономразвития республики Башкортостан, главы и инвестиционные уполномоченные муниципальных образований Самарской области.
В ходе встречи, которая состоялась в гибридном формате, участники говорили о том, как повысить эффективность работы муниципальных команд по привлечению новых инвесторов и созданию комфортных условий для работы бизнеса на их территориях.
"Правительство Самарской области во главе с губернатором Вячеславом Андреевичем Федорищевым системно подходит к улучшению инвестиционного климата в регионе. И, безусловно, значимая часть этой работы, большая ответственность лежит на муниципальных образованиях, — отметил Антон Емельяненко, открывая совещание. — В течение трех лет в регионе составляется инвестиционный рейтинг муниципальных образований, определились лидеры, понятны проблемные зоны муниципалитетов. Наша общая задача — создать условия для упрощения взаимодействия бизнеса и государства, обеспечить эффективную государственную поддержку и максимальное содействие развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности".
Опыт регионов по улучшению инвестклимата представил первый заместитель генерального директора АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Игорь Карачин. Он рассказал про обновление структуры и методологии Национального рейтинга состояния инвестклимата — главного инструмента по оценке условий, созданных для бизнеса в субъектах страны. Утвержденная методология рейтинга в 2024 году актуализирована с учетом задач по достижению национальных целей, лучших международных практик, предложений предпринимательского сообщества и регионов.
"Мы планируем предоставить разбивку результатов, полученных исходя из ответов крупного бизнеса и МСП, по всем основным темам рейтинга: удовлетворенность кадрами и трудовыми ресурсами, стоимостью подключения к инженерным сетям. Это очень важные и чувствительные темы для многих регионов. Мы уверены, что новая структура и детализация результатов позволит региональным командам проводить точечную отработку конкретных зон роста, что приведет к разработке новых практик и решений для дальнейшего тиражирования", — пояснил Игорь Карачин.
Замминистра экономического развития и инвестиционной политики республики Башкортостан Михаил Изотов представил практики, которые успешно применяются в Башкирии и для улучшения инвестклимата, и для работы с бизнесом в муниципалитетах. В частности, он рассказал о развитии института инвестиционных уполномоченных — бизнес-шерифов. Их основная задача — помощь предпринимателю, начиная от формирования идеи о ведении бизнеса и заканчивая выходом на рынок.
"Систематизация работы с инвесторами в Башкортостане началась в 2019 году с утверждения первого Стандарта деятельности органов местного самоуправления по развитию предпринимательства, внедрения института бизнес-шерифов и практики еженедельных встреч с бизнес-сообществом в формате "Предпринимательского часа". В результате комплексной деятельности по привлечению инвестиций и работе бизнес-шерифов инвестиционный портфель региона за 6 лет достиг 2,3 тысячи проектов стоимостью почти в 1,3 трлн рублей", — рассказал Михаил Изотов.
В Самарской области для выстраивания эффективного взаимодействия с бизнес-сообществом сегодня действует институт инвестиционных уполномоченных, перед которыми стоят задачи обновления базы инвестплощадок, анализ состояния бизнес-деятельности на конкретной территории, инвестиционных ниш и действующих кооперационных цепочек.
"Мы регулярно обучаем муниципальные команды, собираем их на стратегические сессии с привлечением федеральных экспертов, делимся эффективными инструментами работы с бизнесом, определения перспективных инвестиционных ниш, формирования инвестиционных предложений для потенциальных инвесторов", — перечислил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
Также в регионе внедрен механизм сбора обратной связи от предпринимателей и инвесторов, утверждены регламенты сопровождения инвестиционных проектов.
В завершении встречи Антон Емельяненко поблагодарил приглашенных экспертов за партнерство и внимание к региону.
"Единой управленческой командой мы сделаем все необходимое, чтобы Самарская область вошла в пятерку лучших регионов, наиболее привлекательных для инвесторов. Поменяем ситуацию в вопросах подключения бизнеса к инженерным сетям — для этого намерены включить ведущие ресурсоснабжающие организации в инвестиционную повестку", — подчеркнул он.
Поддержка бизнеса реализуется в соответствии с нацпроектом "Эффективная и конкурентная экономика".
Последние комментарии
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В каждом приличном, крупном городе есть свой "сити" - с группой знаковых небоскребов... И, только, в Самаре - опять, ничего нельзя ... Очень грустно
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