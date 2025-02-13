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НОВИКОМ, ФРП и ТМХ подвели итоги сотрудничества в 2024 году

САМАРА. 13 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Руководство банка НОВИКОМ приняло участие в выездном совещании предприятий ТМХ (Трансмашхолдинг). Оно было посвящено реализации проектов импортозамещения при производстве железнодорожной техники и ее ключевых компонентов в 2024 году.

Фото: предоставлено Новикомбанком

ТМХ, лидер отечественного транспортного машиностроения, и его поставщики сегодня внедряют 15 различных проектов общей стоимостью около 70 млрд рублей. Их цель — производство нового поколения железнодорожной техники, базирующейся исключительно на отечественных решениях. Реализация этих проектов проходит при участии льготных займов Фонда развития промышленности (ФРП) и механизма Кластерной инвестиционной платформы (КИП).

Внедрению проектов на производственных площадках Трансмашхолдинга было посвящено выездное совещание, прошедшее на Тверском вагоностроительном заводе. В дискуссии приняли участие представители Минпромторга и Минэкономразвития России, руководители ТМХ, ФРП и участвующих в проектах финансовых корпораций, в том числе и дочернего банка Госкорпорации Ростех.

НОВИКОМ сотрудничает с заводом "Метровагонмаш", входящим в ТМХ, в рамках механизма КИП. Взаимодействие направлено на выпуск вагонов метро с обеспечением импортозамещения ключевых компонентов. В минувшем году на средства НОВИКОМа была создана технологическая база и разработана конструкторская документация для поезда нового поколения "Москва-2024", а также введен в эксплуатацию станок лазерной резки металла отечественного производства. Среди других целей проекта — разработка документации и обновление оборудования для выпуска вагонов "Балтиец" для Петербургского метрополитена, организация выпуска вагонов метро "Москва-2020" и других серий на базе отечественных решений.

"Поддержка стратегически важных проектов отечественного транспортного машиностроения — одно из ключевых направлений работы НОВИКОМа. Мы последовательно расширяем сотрудничество с предприятиями отрасли, финансируя развитие производственных мощностей и локализацию критически значимых технологий. Совместная работа уже позволила создать передовые образцы подвижного состава и укрепить технологический суверенитет страны", — отметил заместитель Председателя Правления банка НОВИКОМ Алексей Кузнецов.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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