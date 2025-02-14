Слабый "минус" и снег: самарские синоптики рассказали о погоде на выходных

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В Приволжском УГМС дали краткосрочный прогноз погоды в Самарской области на ближайшие дни, с 14 по 17 февраля. По данным синоптиков, в регионе ожидается слабоморозная погода и небольшие осадки в виде снега, однако к понедельнику столбик термометра упадет ниже 20°C.