В Самарской области ожидается сильный ветер

В субботу, 15 февраля, в Самарской области объявлен желтый уровень опасности.

Днем местами по региону ожидается усиление южного ветра, порывы 15-18 м/с, сообщает ФГБУ "Приволжское УГМС".

МЧС России рекомендует:

- не укрывайся и не паркуй автотранспорт под деревьями и шаткими конструкциями.

- проверь тягу в дымовых и вентиляционных каналах при использовании газа.