Самарская школьница стала финалистом конкурса "Наука. Территория героев"

В Национальном центре "Россия" 12 февраля состоялся финал научно-популярного конкурса "Наука. Территория героев" для школьников и студентов страны. С приветственным словом к участникам обратился заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер подчеркнул преимущества профессии ученого и рассказал о возможностях, которые она открывает для молодежи.

"Профессия ученого в России становится все более востребованной и престижной. Наши ученые - настоящие супергерои. Мы на пятом месте в мире по количеству людей, занимающихся исследованиями и разработками. Почти каждый второй ученый в России - моложе 40 лет. Конкурс "Наука. Территория героев" тоже набирает популярность. Уже более 90 тысяч школьников и студентов страны стали его участниками. Вовлекая десятки тысяч юных исследователей в научную сферу, мы решаем одну из главных задач Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным", - отметил Дмитрий Чернышенко.

Он добавил, что именно от талантливой молодежи будет зависеть будущее страны. Правительство продолжит поддерживать молодых людей и создавать условия для того, чтобы путь в науке был не таким сложным и привел к успеху.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков поздравил победителей конкурса и отметил, что сегодня все больше молодежи хочет связать свою жизнь с наукой.

"Для занятий научным творчеством в наших университетах и научных организациях создаются условия, в том числе открываются молодежные лаборатории, обновляется приборная база, работает серьезная грантовая поддержка. Отдельно хочу отметить укрепление кооперации университетов, исследовательских институтов и реального сектора экономики", - добавил министр.

В этом году в финальном поединке сразились 10 талантливых ребят со всей России, в их числе - учащаяся самарской гимназии №133 Анастасия Гапонова.

"Самым сложным и одновременно самым интересным было проведение эксперимента в домашних условиях. Участникам были предложены самые разнообразные задания на выбор. Я решила проверить на практике использование тарельчатых шасси для летательных аппаратов, сделав в домашних условиях несколько моделей и проведя опыт", - сообщила Анастасия.

Анастасия полагает, что научные знания важны в любых сферах - они помогают человеку расширить свой кругозор и повысить уровень эрудированности, поэтому советует школьникам участвовать в олимпиадах и конкурсах разных уровней.

"Школьникам, которые сомневаются, стоит ли участвовать в конкурсах, хочу сказать, что бояться совершенно нечего. Некоторых останавливает страх неудач, но они - тоже важная часть процесса. Главное - выбрать конкурсы, близкие вашей сфере интересов, и попробовать свои силы, ведь участие в них - незабываемый жизненный опыт", - говорит Анастасия.

Юные исследователи ответили на научные вопросы, пообщались с молодыми учеными и именитыми популяризаторами науки, в числе которых доктор физико-математических наук, профессор Института лазерных и плазменных технологий НИЯУ "МИФИ" Владимир Решетов, амбассадор проекта - биолог Илья Гомыранов.

Третье место занял Андрей Хохлов из Мичуринска, второе - у Тимофея Ковалева из Пскова. Первое место присуждено Александру Валову из Клина.

Они получили дополнительные баллы при поступлении в Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана, а также награды от компаний - партнеров конкурса. Госкорпорация "Росатом" предоставила трем победителям возможность прохождения карьерных консультаций, цель которых - помочь построить индивидуальный профессиональный путь. Компания "Билайн" наградила одного победителя грантом 200 тыс. руб. на проведение научно-исследовательской работы и повышение компетенций в выбранной сфере. Остальные финалисты получили подарочные сертификаты и призы от партнеров конкурса, а также приняли участие в интерактивной экскурсии по офису "Сбера".

Победителей конкурса ждут индивидуальные стажировки в ведущих научных центрах страны: Дальневосточном федеральном университете, Межвузовском студенческом кампусе Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня и в Объединенном институте ядерных исследований. Там ребята получат уникальный опыт научно-исследовательской деятельности, изучат направления, в которых планируют развиваться в будущем, познакомятся с учеными-практиками из интересующей их научной сферы.

Конкурс "Наука. Территория героев" проводится ежегодно в рамках национальных проектов России и входит в инициативу "Наука побеждать" Десятилетия науки и технологий.