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Экономика и бизнес

Воронежские школьники защитили проекты в рамках марафона "Компетенции для жизни"

САМАРА. 14 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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31 января в Воронеже прошел третий этап марафона "Компетенции для жизни" — образовательной инициативы, направленной на развитие инженерных и экономических компетенций у старшеклассников. Организаторами выступили банк НОВИКОМ, филиал ПАО "Ил" — ВАСО и Воронежский институт развития образования при поддержке Воронежского регионального отделения Союза машиностроителей России (ВРО СоюзМаш).

Фото: предоставлено Новикомбанком

В условиях кадрового дефицита вопрос подготовки специалистов для промышленности является одним из ключевых. Это подчеркивал и Президент РФ Владимир Путин на недавнем Заседании Совета по науке и образованию. Создавая задел на будущее, необходимо вовлекать молодежь в производственную среду еще на этапе обучения в школе. Такие проекты, как марафон "Компетенции для жизни", позволяют ребятам не только познакомиться с реальными производственными задачами, но и увидеть перспективы работы в высокотехнологичной промышленности.

В рамках марафона учащиеся инженерных и авиационных классов школ № 104 и № 105 Воронежа представили и защитили проекты, в которых решали практические задачи, связанные с различными аспектами работы авиапредприятия. Одной из ключевых — стал расчет окупаемости кредита. Ребята представили свои работы в формате мини-проектов, продемонстрировав разные способы достижения экономических целей проекта.

"Образовательные проекты такого уровня играют ключевую роль в профессиональном самоопределении школьников. Они позволяют ребятам увидеть перспективы в выбранной сфере, получить практические навыки и понять важность своей будущей профессии. Именно посредством таких инициатив мы можем подготовить новое поколение высококвалифицированных специалистов", — подчеркнула руководитель проектов центра сопровождения проектов в системе образования Воронежского института развития образования Юлия Фролова.

Марафон включал три этапа. На встрече с представителями банка НОВИКОМ и Воронежского акционерного самолетостроительного общества (ВАСО) в декабре ребят познакомили с теорией, разделили на команды и определили для них задачи. Работая над проектами, школьники искали оптимальные решения для достижения поставленных целей.

Финальный этап, защита проектов, показал высокий уровень подготовки участников: школьники с увлечением представляли свои идеи и показывали, как можно рассчитать экономические показатели авиапредприятия. Завершающим аккордом программы станет экскурсия на ВАСО, где ребята увидят реальное производство и смогут почувствовать себя частью большой инженерной команды.

"Для нас важно, чтобы молодое поколение понимало, как теоретические знания применяются на практике. Этот марафон — прекрасная возможность для школьников сделать первый шаг к своей профессиональной мечте", — отметил управляющий офисом банка НОВИКОМ в Воронеже, член ВРО СоюзМаш Илья Лазукин.

Напомним, что между Министерством образования Воронежской области, банком НОВИКОМ и ВРО СоюзМаш заключено трехстороннее сотрудничество. Оно направлено на развитие профориентации, поддержку талантливой молодежи и подготовку компетентных кадров для промышленности.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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