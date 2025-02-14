Житель Новокуйбышевска погиб на пожаре на ул. Миронова

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В четверг, 13 февраля, примерно в 14:41, произошел пожар в доме № 35 на ул. Миронова в Новокуйбышевске. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.