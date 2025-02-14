Большинство самарцев используют площадки электронной коммерции для покупки товаров

Большинство жителей Самары (88%) предпочитают использовать для поиска и покупки товаров сайты с объявлениями и маркетплейсы. При этом к помощи поисковых систем прибегают 30% самарцев. К таким результатам пришли эксперты Авито Рекламы, опросившие 10 тыс. россиян старше 18 лет, чтобы узнать, какие онлайн-сервисы для поиска товаров наиболее популярны среди аудитории рунета.

Большинство жителей Самары (88%) предпочитают использовать для поиска и покупки товаров сайты с объявлениями и маркетплейсы. При этом к помощи поисковых систем прибегают 30% самарцев. К таким результатам пришли эксперты Авито Рекламы, опросившие 10 тыс. россиян старше 18 лет, чтобы узнать, какие онлайн-сервисы для поиска товаров наиболее популярны среди аудитории рунета.

Обычно жители Самары посещают сайты с объявлениями и маркетплейсы, чтобы купить товары (88%), найти подходящие варианты (63%) или сравнить цены на разных площадках (46%). 42% опрошенных рассказали, что используют эти платформы для изучения отзывов о товарах.

Для каких целей вы чаще всего используете площадки электронной коммерции?

Цель Доля респондентов, % Покупка товаров 88% Поиск товаров 63% Сравнение цен на товары на разных площадках 46% Изучение отзывов о товарах 42%

Для поиска товаров большинство жителей Самары (88%) используют сайты с объявлениями и маркетплейсы. 30% предпочитают поисковые системы, 22% — поиск в интернет-магазинах, а 13% — в социальных сетях.

На каких интернет-ресурсах вы ищете товары чаще всего?

Платформа Доля респондентов, % На классифайдах и на маркетплейсах 88% В поисковых сервисах 30% В интернет-магазинах 22% В социальных сетях 13%

"Поведение аудитории в онлайне меняется: пользователи все реже используют классические поисковые системы для выбора товаров. По результатам нашего опроса, абсолютное большинство (90%) ищет товары в e-commerce, в то время как классическими поисковиками пользуется четверть опрошенных. Такая динамика соответствует мировому тренду на рост поисковых запросов в e-com. По данным eMarketer, сегодня даже глобальные IT-гиганты сообщают о снижении поискового трафика. Одна из основных причин — удобный пользовательский путь на площадках электронной коммерции. Именно здесь аудитория не только находит нужные позиции, но и находится максимально близко к их покупке", — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.

Среди респондентов из Самары, которые посещают площадки электронной коммерции, 40% пользуются e-com поиском и добавляют товары в "Избранное" несколько раз в неделю. 19% делают это один-два раза в месяц. В среднем жители Самары добавляют товары в "Избранное" около 8 раз в месяц.

Чаще всего (56%) жители Самары ищут на площадках электронной коммерции одежду и обувь. Товары для красоты, здоровья и спорта интересны 55% респондентов. Также 47% опрошенных самарцев выбирают на онлайн-платформах подарки, а 42% — бытовую технику и электронику.

Какие категории товаров вы обычно ищете именно на площадках электронной коммерции?

Категория Доля респондентов, % Одежда и обувь 56% Товары для красоты, здоровья и спорта 55% Подарки 47% Бытовая техника и электроника 42% Товары для хобби 40% Товары для животных 38% Гаджеты: смартфоны, умные часы и другие товары из этой категории 34% Продукты питания 34% Мебель и другие товары для дома 33% Товары для автомобиля 26% Товары для учебы и саморазвития 26% Товары для бизнеса (оборудование и т. д.) 13%

25% участников опроса из Самары рассказали, что реклама на классифайдах и маркетплейсах помогла им совершить последнюю покупку. 20% отметили, что в последний раз им помогла с покупками реклама на телевидении, а 19% — в социальных сетях.