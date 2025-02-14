9 из 10 предпринимателей внедряют "цифру" в бизнес-процессы

92% представителей малого бизнеса уже внедряют цифровые инструменты в свои компании, повышая эффективность бизнес-процессов. Предприниматели также объединяются в сообщества для обмена опытом и знаниями, взаимного обучения и поддержки. Такие данные получены по результатам девятой волны исследования "Предприниматели России: исследовательский мониторинг" (ПРИМ).

"Больше половины (58%) предпринимателей оценивают своё финансовое положение как удовлетворительное, а каждый четвёртый (24%) нацелен на расширение в ближайшие 3–6 месяцев. Особенно радует высокая мотивация молодого поколения: 19% из них уже находятся на этапе расширения бизнеса, что значительно выше среднего показателя (12%). Они стремятся увеличивать масштабы своих компаний (33%) и штат сотрудников (20%), а также улучшать финансовые результаты (42%). Позитивные настроения в промышленном секторе также вселяют надежду: 34% производителей планируют расширение бизнеса, что говорит о дальнейшем укреплении экономического фундамента страны", — сообщил директор дивизиона "Малый и микробизнес" Сбербанка Алексей Шашкин.

Оценивают эффективность своей работы 69% предпринимателей. В основном — с помощью Excel и Google Таблиц (36%), а также онлайн-статистики банков (27%). Значительно реже применяют статистику электронного документооборота (15%), CRM-системы (14%), инструменты аналитики для продвижения (10%) и внутреннюю аналитику маркетплейсов (9%). К искусственному интеллекту и нейросетям в этом вопросе прибегают 5%. Молодые предприниматели активнее других применяют CRM-системы (20%) и сервисы для аналитики продвижения (17%).

Большинство предпринимателей малого бизнеса (74%) знакомы с термином "цифровизация бизнеса".

Лучше всего разбираются в цифровизации представители более крупных компаний с годовым оборотом от 5 млн рублей, предприниматели 36–45 лет и те, кто сотрудничает с индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, поскольку они имеют дело с более сложными процессами и структурами.

Бизнес уверен: с помощью "цифры" можно улучшить взаимодействие с налоговой и другими госорганами (63%), бухгалтерский учёт и отчётность (56%), взаимодействие с контрагентами (51%), продвижение товаров и услуг (47%), анализ эффективности деятельности (45%), обработку обращений клиентов (39%), взаимодействие с персоналом, контроль работы (33%), создание текстов и изображений (32%), логистические процессы, управление складом (31%), поиск и подбор сотрудников (29%).