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Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона в связи с Днем памяти о россиянах, исполнявших служебный долг

САМАРА. 15 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона в связи с Днем памяти о россиянах, исполнявших служебный долг:

"Сегодня на календаре знаковая дата — День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Именно в этот день 36 лет назад был полностью выведен из Демократической Республики Афганистан ограниченный контингент советских войск. Закончилась целая эпоха, затронувшая судьбы свыше полумиллиона солдат и офицеров, выполнявших в Афганистане свой интернациональный долг, и в том числе — восемнадцати тысяч жителей Самарской области, прошедших через афганскую войну.   

Мы помним всех, кто защищал интересы нашего государства в Афганистане, Вьетнаме, Корее, Кубе, Лаосе, Сирии и других странах, скорбим о тех, кто отдал свою жизнь, сохраняя верность Военной присяге.

Благодарю общественные организации, объединяющие ветеранов, инвалидов боевых действий, за поддержку участников локальных войн и конфликтов, заботу о семьях погибших, оказание им моральной и материальной помощи.

Дорогие друзья! Сегодня ваш боевой и жизненный опыт, проявленная вами воинская доблесть, неустанная работа по военно-патриотическому воспитанию молодежи особенно важны для сплочения нашего общества и достижения победы в специальной военной операции. Чувствуя вашу поддержку, поддержку органов власти и неравнодушных граждан, герои СВО идут вперед, успешно решая задачи, поставленные Президентом страны В. В. Путиным, и обеспечивая безопасное будущее наших детей и внуков, будущее России.

Желаю ветеранам боевых действий, их родным и близким, всем жителям Самарской области мира, здоровья, добра и благополучия! Уверен, вместе мы победим!"

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Ольга Викторовна 14 июня 2024 10:04 Вячеслав Федорищев обсудил с жителями Тольятти проблемные вопросы

Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка

Вячеслав Гусев 12 июня 2024 03:47 Вячеслав Федорищев по приглашению многодетной матери из Самары приехал на выписку из роддома

Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.

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