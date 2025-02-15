Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона в связи с Днем памяти о россиянах, исполнявших служебный долг:

"Сегодня на календаре знаковая дата — День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Именно в этот день 36 лет назад был полностью выведен из Демократической Республики Афганистан ограниченный контингент советских войск. Закончилась целая эпоха, затронувшая судьбы свыше полумиллиона солдат и офицеров, выполнявших в Афганистане свой интернациональный долг, и в том числе — восемнадцати тысяч жителей Самарской области, прошедших через афганскую войну.

Мы помним всех, кто защищал интересы нашего государства в Афганистане, Вьетнаме, Корее, Кубе, Лаосе, Сирии и других странах, скорбим о тех, кто отдал свою жизнь, сохраняя верность Военной присяге.

Благодарю общественные организации, объединяющие ветеранов, инвалидов боевых действий, за поддержку участников локальных войн и конфликтов, заботу о семьях погибших, оказание им моральной и материальной помощи.

Дорогие друзья! Сегодня ваш боевой и жизненный опыт, проявленная вами воинская доблесть, неустанная работа по военно-патриотическому воспитанию молодежи особенно важны для сплочения нашего общества и достижения победы в специальной военной операции. Чувствуя вашу поддержку, поддержку органов власти и неравнодушных граждан, герои СВО идут вперед, успешно решая задачи, поставленные Президентом страны В. В. Путиным, и обеспечивая безопасное будущее наших детей и внуков, будущее России.

Желаю ветеранам боевых действий, их родным и близким, всем жителям Самарской области мира, здоровья, добра и благополучия! Уверен, вместе мы победим!"