В Самарской области ограничили междугородние пассажирские перевозки

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В Самарской области ввели ограничение на выезд маршрутного транспорта для межмуниципальных и межрегиональных пассажирских перевозок. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.