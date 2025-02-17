Ночью в центре Самары 80 человек боролись с крупным пожаром

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В понедельник, 17 февраля, в 0:37 на ул. Самарской, 7 вспыхнул пожар в частном жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области