Участники программы "Школа героев" побывали в компании по производству беспилотников и прошли по маршруту президента

В минувшую пятницу участники региональной образовательной программы "Школа героев" были приглашены компанией "Транспорт будущего" на день открытых дверей для знакомства с производственными площадками предприятия в Тольятти.
После того как компанию "Транспорт будущего", производящей беспилотные летательные аппараты, в конце января посетил президент России Владимир Путин, повторить маршрут президент захотели многие жители региона. Участникам "Школы героев" и общественной организации "Стратегия победителей" удалось собственными глазами увидеть современное масштабное производство беспилотников.
Участников программы сопровождал Константин Яшин — руководитель научно-производственного центра беспилотных авиационных систем "Самара", выпускник первого очного потока президентской программы "Время героев". Гостям продемонстрировали работу центра управления полетами, участки изготовления комплектующих для двигателей и сборки агродронов и все важнейшие этапы производства.
Константин Яшин подробно рассказал обо всех этапах сборки, испытаний, запуска и управления полетами беспилотников, ответил на все интересующие вопросы. Он отметил, что компания "Транспорт будущего" выпускает 200 аппаратов в месяц. В частности, это агродроны S-80, которые уже сейчас аграрии могут использовать на полях для обработки растений с помощью средств защиты. В сентябре БАС S-80 стал первым массовым российским беспилотником, получившим сертификат Росавиации и вышедшим в серийное производство и эксплуатацию.
Другие разработки компании "Транспорт будущего" включают дроны для городской и региональной логистики, а также аэротакси. Кроме того, компания производит комплектующие для БАС: детали корпуса, воздушные винты, электрические двигатели, системы искусственного интеллекта и передачи данных, драйверы, полетные контроллеры и другие компоненты.
Курсанты "Школы героев" почувствовали всю масштабность современного производства беспилотных летательных аппаратов. Участник "Школы героев", член общественной организации "Стратегия победителей" Михаил Дубянский прокомментировал увиденное: "Было очень интересно узнать о современных технологиях в развитии нового направления — производства беспилотных летательных аппаратов. Масштабно, информативно и познавательно".
Еще один из участников "Школы героев" Ринат Калимуллин также поделился впечатлениями: "Если раньше мы сталкивались с тем, что беспилотники собирали в гаражах, на квартирах, то сегодня мы увидели промышленный размах производства. Радует, что есть поддержка от государства и есть прогресс в этой отрасли".
Все другие участники мероприятия также получили огромный положительный заряд эмоций, увидев перспективные разработки предприятия. Ведь все это направлено на развитие беспилотной отрасли и решение вызовов времени.
Последние комментарии
Самое дешевое и простое строительство нужно добавлять всегда. Мягкие грунты, мелкое заложение. Ни как в Екатеринбурге каком-нибудь. Или в Питере. В Самаре низкая себестоимость, технологическая простота.
Таких плохих дорог никогда не было. Во дворах только на танке можно передвигаться! Во дворах можно сказать что дорог уже НЕТ. Есть частичное асфальтовое покрытие между ямами! Это разруха!
В каждом приличном, крупном городе есть свой "сити" - с группой знаковых небоскребов... И, только, в Самаре - опять, ничего нельзя ... Очень грустно
Проверку на вредное воздействие электромагнитного излучения провели,конечно же?заодно и рамки,которыми облучают по несколько раз в день проверили?роспотребпозор принял?
Где парки? Опять назовут сквер, созданный в советском времени, именем Азарова, Ливанского, Хинштейна.