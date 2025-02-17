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Экономика и бизнес

Участники программы "Школа героев" побывали в компании по производству беспилотников и прошли по маршруту президента

ТОЛЬЯТТИ. 17 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В минувшую пятницу участники региональной образовательной программы "Школа героев" были приглашены компанией "Транспорт будущего" на день открытых дверей для знакомства с производственными площадками предприятия в Тольятти.

Фото: ФОТО АВТОРА

После того как компанию "Транспорт будущего", производящей беспилотные летательные аппараты, в конце января посетил президент России Владимир Путин, повторить маршрут президент захотели многие жители региона. Участникам "Школы героев" и общественной организации "Стратегия победителей" удалось собственными глазами увидеть современное масштабное производство беспилотников. 

Участников программы сопровождал Константин Яшин — руководитель научно-производственного центра беспилотных авиационных систем "Самара", выпускник первого очного потока президентской программы "Время героев". Гостям продемонстрировали работу центра управления полетами, участки изготовления комплектующих для двигателей и сборки агродронов и все важнейшие этапы производства.
 Константин Яшин подробно рассказал обо всех этапах сборки, испытаний, запуска и управления полетами беспилотников, ответил на все интересующие вопросы. Он отметил, что компания "Транспорт будущего" выпускает 200 аппаратов в месяц. В частности, это агродроны S-80, которые уже сейчас аграрии могут использовать на полях для обработки растений с помощью средств защиты. В сентябре БАС S-80 стал первым массовым российским беспилотником, получившим сертификат Росавиации и вышедшим в серийное производство и эксплуатацию.

Другие разработки компании "Транспорт будущего" включают дроны для городской и региональной логистики, а также аэротакси. Кроме того, компания производит комплектующие для БАС: детали корпуса, воздушные винты, электрические двигатели, системы искусственного интеллекта и передачи данных, драйверы, полетные контроллеры и другие компоненты.

Курсанты "Школы героев" почувствовали всю масштабность современного производства беспилотных летательных аппаратов. Участник "Школы героев", член общественной организации "Стратегия победителей" Михаил Дубянский прокомментировал увиденное: "Было очень интересно узнать о современных технологиях  в развитии нового направления — производства беспилотных летательных аппаратов. Масштабно, информативно и познавательно".

Еще один из участников "Школы героев" Ринат Калимуллин также поделился впечатлениями: "Если раньше мы сталкивались с тем, что беспилотники собирали в гаражах, на квартирах, то сегодня мы увидели промышленный размах производства. Радует, что есть поддержка от государства и есть прогресс в этой отрасли". 

Все другие участники мероприятия также получили огромный положительный заряд эмоций, увидев перспективные разработки предприятия. Ведь все это направлено на развитие беспилотной отрасли и решение вызовов времени.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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