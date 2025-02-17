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Губернатор Власть и политика

В Самарской области к 2026 году число управляющих компаний сократят в 10 раз

САМАРА. 17 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области к сентябрю 2026 года планируют существенно сократить количество управляющих компаний (УК), обслуживающих жилые дома. Об этом в понедельник, 17 февраля, объявил губернатор Вячеслав Федорищев во время оперативного совещания в правительстве региона.

Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Глава региона Вячеслав Федорищев дал поручение и.о. руководителя ГЖИ Самарской области Александру Боровкову провести реформу среди УК, цель которой — навести порядок на рынке компаний, укрупнить их и централизовать.

По словам Александра Боровкова, сегодня в регионе задействовано около 300 УК, однако в планах региональных властей — сократить их до 50 к концу 2025 года. А к сентябрю 2026 г. — довести их количество до 20 на всю область.

"Поручаю вам нормативно обеспечить сутевую реформу, которая даст возможность получить жителям более качественные услуги. Краеугольный камень здесь — централизация ресурсов компаний, которые эти услуги осуществляют. Исходя из того, как сейчас организована работа, таких компаний к концу года должно быть не более 50, — заявил Вячеслав Федорищев. — Необходимо серьезное укрупнение. Это первый шаг. Нужно исходить из принципов рациональности и рачительности. С сентября 2026 года их должно быть не более 20".

Кроме того, губернатор распорядился нивелировать все издержки переходного периода и не дать жителям их почувствовать на себе.

Глава региона обратил внимание на необходимость более жесткого контроля за деятельностью УК, в том числе с отзывом лицензий. По его словам, сейчас в регионе не менее 100 недобросовестных компаний.

Александр Боровков также поделился видением проблем зимнего содержания города. Одним из выходов может стать повышение муниципального тарифа на 60%. Однако это не решит проблему "лоскутности", когда один внутридворовый проезд обслуживают несколько управляющих компаний. Глава ГЖИ считает, что такие территории должны быть переданы на баланс муниципалитетов.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

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Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

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Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

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Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка

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Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.

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