Главврачом Самарского онкодиспансера стал Олег Каганов

В понедельник, 17 февраля, коллективу Самарского областного клинического онкологического диспансера представлен новый главный врач учреждения — доктор медицинских наук, профессор Олега Каганов. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Олег Игоревич Каганов — высококвалифицированный специалист с более чем 24-летним опытом работы в сфере здравоохранения. Окончил Самарский государственный медицинский университет в 1998 г., а затем прошел интернатуру и ординатуру по специальности "Хирургия", "Онкология", "Организация здравоохранения и общественное здоровье".

Каганов является доктором медицинских наук и одним из ведущих абдоминальных хирургов Приволжского федерального округа. До назначения на должность руководителя ГБУЗ СОКОД совмещал работу заведующего кафедрой онкологии ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России и заместителя главного врача по научной работе Самарского областного клинического онкологического диспансера.

Олег Игоревич является членом нескольких Диссертационных советов в России по профилю "Онкология", автором более 300 научных работ и 18 патентов. Под его руководством защищены три кандидатские диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук.