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Мама может всё на свете: премьера сериала "Между нами химия" — 6 марта на Wink.ru

САМАРА. 17 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Премьера серила о срочных поисках мужа в непростых обстоятельствах "Между нами химия" (16+) состоится 6 марта в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Восьмисерийное драмеди с Сашей Бортич и Никитой Ефремовым в главных ролях пополнит линейку Wink Originals ("‎Слово пацана. Кровь на асфальте", "Комбинация", "Ландыши. Такая нежная любовь"‎‎, "Фишер" и другие), а его телепремьера состоится на СТС. Производством занимается кинокомпания "Водород" при поддержке "НМГ Студии" и Института развития интернета (АНО "ИРИ").

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Трейлер:

Я.Диск

ВК

YouTube

Фото со съемок

Копирайт всех материалов — онлайн-кинотеатр Wink.ru.

"Между нами химия" завоевал несколько наград на фестивале онлайн-кинотеатров "Новый сезон" в 2024 году. Саша Бортич получила приз за главную женскую роль, а режиссера проекта Карину Чувикову назвали открытием фестиваля.

Таня крутится как может: днем в одиночку воспитывает двоих детей, а по ночам работает в такси. И все бы ничего, но Таня узнает о серьезном диагнозе, и теперь ее беспокоит только одно: с кем останутся ее дети, если болезнь окажется сильнее? Таня не готова доверить детей своим ненадежным родственникам и решается найти достойного мужчину и женить его на себе, чтобы в случае чего он позаботился о детях. Единственный человек, которому Таня доверяет свой отчаянный план, — это ее врач. Но в какой-то момент претендентов становится даже слишком много…

Сериал появился на свет благодаря комментарию в социальных сетях. На странице известного блогера одна из подписчиц поделилась своей бедой — рассказала, что серьезно больна и боится, что ее двое детей могут остаться без мамы. Режиссер Карина Чувикова увидела это признание, история ее зацепила.

Карина Чувикова, режиссер и автор сценария, выпускница школы кино "Индустрия":

"Сериал затрагивает Непростые темы, но съемочной группе удалось сохранить легкость при подаче этой истории, выдержан и баланс в части юмора. Мне кажется, нам удалось усидеть на двух стульях — трагизма и легкости. Это получилось благодаря мастерству авторов сценария и артистов. Актеры не только поняли, но и очень хорошо прочувствовали, как нужно подать такой материал".

Никита Ефремов, актер:

"Наш сериал рассказывает о том, как человек сталкивается с неизбежностью и ищет смысл в каждом моменте. Для меня эта история — напоминание о хрупкости жизни и о том, как важно ценить близких. Она показывает, что даже в самых трудных ситуациях можно найти свет и надежду. Исполнять роль братьев-близнецов Николая и Бориса стало для меня уникальным актерским опытом, это будто две совершенно разные роли и два разных характера в одном".

6 марта станут доступны первые два эпизода сериала "Между нами химия", далее будет выходить по одной серии в неделю.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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