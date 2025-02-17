Мама может всё на свете: премьера сериала "Между нами химия" — 6 марта на Wink.ru

Премьера серила о срочных поисках мужа в непростых обстоятельствах "Между нами химия" (16+) состоится 6 марта в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Восьмисерийное драмеди с Сашей Бортич и Никитой Ефремовым в главных ролях пополнит линейку Wink Originals ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "Комбинация", "Ландыши. Такая нежная любовь", "Фишер" и другие), а его телепремьера состоится на СТС. Производством занимается кинокомпания "Водород" при поддержке "НМГ Студии" и Института развития интернета (АНО "ИРИ").
Трейлер:
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"Между нами химия" завоевал несколько наград на фестивале онлайн-кинотеатров "Новый сезон" в 2024 году. Саша Бортич получила приз за главную женскую роль, а режиссера проекта Карину Чувикову назвали открытием фестиваля.
Таня крутится как может: днем в одиночку воспитывает двоих детей, а по ночам работает в такси. И все бы ничего, но Таня узнает о серьезном диагнозе, и теперь ее беспокоит только одно: с кем останутся ее дети, если болезнь окажется сильнее? Таня не готова доверить детей своим ненадежным родственникам и решается найти достойного мужчину и женить его на себе, чтобы в случае чего он позаботился о детях. Единственный человек, которому Таня доверяет свой отчаянный план, — это ее врач. Но в какой-то момент претендентов становится даже слишком много…
Сериал появился на свет благодаря комментарию в социальных сетях. На странице известного блогера одна из подписчиц поделилась своей бедой — рассказала, что серьезно больна и боится, что ее двое детей могут остаться без мамы. Режиссер Карина Чувикова увидела это признание, история ее зацепила.
Карина Чувикова, режиссер и автор сценария, выпускница школы кино "Индустрия":
"Сериал затрагивает Непростые темы, но съемочной группе удалось сохранить легкость при подаче этой истории, выдержан и баланс в части юмора. Мне кажется, нам удалось усидеть на двух стульях — трагизма и легкости. Это получилось благодаря мастерству авторов сценария и артистов. Актеры не только поняли, но и очень хорошо прочувствовали, как нужно подать такой материал".
Никита Ефремов, актер:
"Наш сериал рассказывает о том, как человек сталкивается с неизбежностью и ищет смысл в каждом моменте. Для меня эта история — напоминание о хрупкости жизни и о том, как важно ценить близких. Она показывает, что даже в самых трудных ситуациях можно найти свет и надежду. Исполнять роль братьев-близнецов Николая и Бориса стало для меня уникальным актерским опытом, это будто две совершенно разные роли и два разных характера в одном".
6 марта станут доступны первые два эпизода сериала "Между нами химия", далее будет выходить по одной серии в неделю.
Последние комментарии
Таких плохих дорог никогда не было. Во дворах только на танке можно передвигаться! Во дворах можно сказать что дорог уже НЕТ. Есть частичное асфальтовое покрытие между ямами! Это разруха!
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Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?