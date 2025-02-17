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Общество

ФСБ набирает самарцев для службы по контракту

САМАРА. 17 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Пограничное управление ФСБ России по Саратовской и Самарской областям набирает кандидатов для прохождения воинской службы по контракту.

Сотрудники Пограничного управления стоят на страже государственной границы с Республикой Казахстан, а также обеспечивают пограничный контроль в воздушных пунктах пропуска международных аэропортов Саратова, Самары, Казани, Уфы, Перми, Нижнего Новгорода, Саранска, Ульяновска и Чебоксар.

Кандидаты будут обеспечение жильем (предоставление служебной квартиры, либо компенсации за наем жилых помещений сотруднику и членам его семьи). Также возможно приобрести собственное жилье в любом регионе страны по программе "Военная ипотека".

Сотрудники получают оплачиваемый отпуск (в первый год службы не менее 30 суток, со второго года службы 45 суток), дополнительно предоставляется необходимое количество дней на дорогу к месту проведения отпуска и обратно.

Преимуществом также являются льготное исчисление выслуги лет (1 год службы по контракту зачисляется за 1,5 года), что дает возможность выхода на пенсию через 13,5 календарных лет после заключения контракта; государственное страхование жизни и здоровья; медицинское обслуживание и санитарно-курортное лечение в ведомственных медицинских учреждениях; полное обеспечение форменным обмундированием.

Самарцы, подписавшие контракт, имеют возможность получения высшего образования в ведомственном высшем учебном учреждении.

Информацию по вопросам поступления на военную службу по контракту можно получить по телефонам:

+ 7 (846) 933-91-78, +7 (846) 933-92-00, +7 (845) 239-14-74.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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Последние комментарии

Aleksey Vasilyev 06 февраля 2025 14:39 "Мусорящие метры" в Самарской области отменят не ранее 1 июля 2025 года

И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???

Слава Коршиков 01 февраля 2025 09:07 В Самаре запустят мультимодальные перевозки в аэропорт

Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой

Natalya B 30 января 2025 12:19 Жителей Самарской области обяжут регистрировать домашних животных

А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???

Елизавета Зее 26 января 2025 10:48 Областной суд отказал жителям Сухой Самарки в защите леса от застройки

А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????

Антон Каверин 12 января 2025 05:48 Депутату Госдумы пожаловались на странное производство в Самаре

Хочется узнать, как они попали на улицу, не чищено, проехать нельзя, улица прямо таки рекламирует автомобиль «Нива» каждую зиму проезд становится невозможен из-за снега и льда, к тому же сотня армян устраивают пробки « В центре Еревана» прям на дороге машину бросают и делай что хочешь. Отводить ребенка в школу становится страшно, в соседских домах огромное количество людей злоупотребляющих спиртным. Кто-то даже по слухам вломился во двор с ножом к другому. Разъехаться с встречными автомобилями становится невозможно из-за людей присвоивших себе территорию дороги!

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