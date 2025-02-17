ФСБ набирает самарцев для службы по контракту

Пограничное управление ФСБ России по Саратовской и Самарской областям набирает кандидатов для прохождения воинской службы по контракту.

Сотрудники Пограничного управления стоят на страже государственной границы с Республикой Казахстан, а также обеспечивают пограничный контроль в воздушных пунктах пропуска международных аэропортов Саратова, Самары, Казани, Уфы, Перми, Нижнего Новгорода, Саранска, Ульяновска и Чебоксар.

Кандидаты будут обеспечение жильем (предоставление служебной квартиры, либо компенсации за наем жилых помещений сотруднику и членам его семьи). Также возможно приобрести собственное жилье в любом регионе страны по программе "Военная ипотека".

Сотрудники получают оплачиваемый отпуск (в первый год службы не менее 30 суток, со второго года службы 45 суток), дополнительно предоставляется необходимое количество дней на дорогу к месту проведения отпуска и обратно.

Преимуществом также являются льготное исчисление выслуги лет (1 год службы по контракту зачисляется за 1,5 года), что дает возможность выхода на пенсию через 13,5 календарных лет после заключения контракта; государственное страхование жизни и здоровья; медицинское обслуживание и санитарно-курортное лечение в ведомственных медицинских учреждениях; полное обеспечение форменным обмундированием.

Самарцы, подписавшие контракт, имеют возможность получения высшего образования в ведомственном высшем учебном учреждении.