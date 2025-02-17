В Самаре из-за замыкания фена из фитнес-центра эвакуировано 150 человек

В понедельник, 17 февраля, в 18:43 в ГУ МЧС России по Самарской области поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации в фитнес-центре в ТЦ "Мега Сити" на ул. Ново-Садовой, об этом сообщили в пресс-службе Управления.
На место вызова были направлены 10 огнеборцев на трех пожарных машинах, которые по прибытии установили, что в раздевалке произошло короткое замыкание фена с последующим горением на площади 0,1 кв. м.
Возгорание ликвидировано до прибытия пожарных. В целях безопасности было эвакуировано 150 человек.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !