В Самаре из-за замыкания фена из фитнес-центра эвакуировано 150 человек

В понедельник, 17 февраля, в 18:43 в ГУ МЧС России по Самарской области поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации в фитнес-центре в ТЦ "Мега Сити" на ул. Ново-Садовой, об этом сообщили в пресс-службе Управления.

На место вызова были направлены 10 огнеборцев на трех пожарных машинах, которые по прибытии установили, что в раздевалке произошло короткое замыкание фена с последующим горением на площади 0,1 кв. м.

Возгорание ликвидировано до прибытия пожарных. В целях безопасности было эвакуировано 150 человек.