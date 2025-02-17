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Пожары Происшествия

В Самаре из-за замыкания фена из фитнес-центра эвакуировано 150 человек

САМАРА. 17 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 17 февраля, в 18:43 в ГУ МЧС России по Самарской области поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации в фитнес-центре в ТЦ "Мега Сити" на ул. Ново-Садовой, об этом сообщили в пресс-службе Управления.

На место вызова были направлены 10 огнеборцев на трех пожарных машинах, которые по прибытии установили, что в раздевалке произошло короткое замыкание фена с последующим горением на площади 0,1 кв. м.

Возгорание ликвидировано до прибытия пожарных. В целях безопасности было эвакуировано 150 человек.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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Последние комментарии

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На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?

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Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.

Юрий Трифоненков 21 августа 2024 09:48 В Тольятти из горящего дома эвакуировали человека

Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.

Ксюшка Продан 13 апреля 2024 05:48 В Самаре сгорела подстанция на Мехзаводе

Я видела это был не пожар, а взрыв

Давид Давидов 17 января 2024 14:06 В Самаре 18-летний парень пострадал при пожаре в пос. Зубчаниновка

Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !

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