В Самарской области установилась морозная погода

По данным специалистов Приволжского УГМС, в предстоящие дни на Средней Волге будет преобладать антициклональный тип погоды. В Самарской области до конца рабочей недели установится по-зимнему морозная погода. Давление начнет расти, температура воздуха в ночные часы местами понизится ниже -20°.

Во вторник, 18 февраля, в Самаре переменная облачность, без существенных осадков, местами изморозь. Ветер юго-западный, 5…10 м/с. Температура воздуха -10…-12 °C, местами гололедица.

В среду и четверг, 19 и 20 числа, в регионе будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер южный, юго-восточный, 4…9 м/с. Температура воздуха ночью -18…-23 °C, днем -9…-14 °C.

К пятнице ветер переменит направление на северное, северо-восточное и будет дуть со скоростью 4…9 м/с. Температура воздуха в ночные часы -17…-22 °C, по востоку области до -27 °C. Днем -9…-14 °C.