Тольяттинская спортсменка Софья Палкина стала призером всероссийских соревнований "Зимние метания"

В Сочи проходит серия соревнований по легкой атлетике "Зимние метания", передает пресс-служба регионального минспорта.

На первом этапе (всероссийских соревнованиях памяти А. Лунева) тольяттинская спортсменка Софья Палкина, дающая параллельный зачет Самарской области и Москве, заняла второе место в метании молота с результатом 70,14 метра.

На втором этапе (соревнованиях "Богатырь") Софья снова стала серебряным призером с результатом 69,34 метра.