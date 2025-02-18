Самарская область вошла в десятку регионов с наибольшим количеством штрафов за нарушение ПДД в 2024 году

Самарская область оказалась в первой десятке регионов, где в 2024 г. было выписано наибольшее количество штрафов за нарушение правил дорожного движения. Это следует из данных, опубликованных "Коммерсантом" со ссылкой на статистику Госавтоинспекции.

Напомним, всего за минувший год в губернии было выписано 6,2 млн штрафов на сумму 4,3 млрд рублей. Таким образом, по общей сумме дорожных штрафов Самарская область оказалась седьмой среди регионов России. По числу нарушений — восьмой.

Всего количество вынесенных постановлений в РФ превысило 255 млн, причем 93% из них были оформлены автоматически с помощью дорожных камер. Общая сумма штрафов за нарушения правил дорожного движения составила 176,3 млрд рублей.

Лидерами по количеству нарушений стали Москва, Московская область, Татарстан и Санкт-Петербург.