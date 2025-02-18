Диана Шнайдер проиграла во втором круге турнира в ОАЭ

Уроженка Жигулевска Диана Шнайдер завершила выступление на турнире категории WTA-1000 в Дубае в одиночном разряде, пишет championat.com.

Во втором круге она потерпела поражение от чешки Линды Носковой со счетом 6:7 (8:10), 6:4, 3:6.

Матч продолжался 2 часа 17 минут. За это время Шнайдер выполнила шесть подач навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из пяти. На счету Носковой 16 эйсов, девять двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.