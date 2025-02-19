В Тольятти подвели итоги межшкольной олимпиады по химии

В Тольятти подведены итоги Межшкольной олимпиады по химии имени И. А. Красюка, организаторами которой выступили ПАО "КуйбышевАзот" и Тольяттинский государственный университет.

В первом туре, прошедшем в режиме онлайн, стартовали 244 ученика 8-10 классов тольяттинских школ, которые второй год подряд с большим интересом участвуют в мероприятии.

Впервые межшкольная олимпиада по химии была организована и проведена в 2024 году. Тогда свой уровень владения знаниями по химии решили проверить ученики из 23 школ.

Если в прошлом году во второй тур олимпиады вышло 67 учеников, то уже в этом пробиться в финал смогли 97 в разных возрастных категориях (8-10 классы).

Финальный тур прошел в очном формате на базе Тольяттинского государственного университета. В рамках олимпиады для юных химиков была организована познавательная экскурсия в лаборатории Института химии и энергетики, а победители Олимпиады помимо ценных призов и подарков от организаторов, получат дополнительные 7 баллов при поступлении в Тольяттинский государственный университет. Награждение лучших из лучших по традиции пройдет в корпоративном музее ПАО "КуйбышевАзот" с участием преподавателей и организаторов мероприятия.

Комплексный профориентационный проект, одним из значимых мероприятий которого стала межшкольная олимпиада, реализуется компанией, в том числе совместно с учебными заведениями Самаркой области. Он решает сразу несколько важных задач, одна из которых — это формирование познавательного интереса к научно-исследовательской деятельности в области химии у старшеклассников. Такой подход позволяет не только выявить, но и развивать интеллектуально-творческий потенциал учеников тольяттинских школ, многие из которых уже сегодня начинают задумываться о своем будущем и скором выборе профессии.

КуйбышевАзот на протяжении многих лет работает в этом направлении, реализуя стипендиальную программу для молодежи — школьников и студентов. Межшкольная олимпиада по химии им. И. А. Красюка — это отличная возможность для ребят проверить свои знания и раскрыть потенциал. Символично, что и образовательные проекты, и стипендиальная программа носит имя Ивана Андреевича Красюка — первого генерального директора "КуйбышевАзота" и Почетного гражданина Тольятти.