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Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев обсудил с председателем ЛДПР сотрудничество по вопросам развития Самарской области

МОСКВА. 19 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 19 февраля, в Москве состоялась рабочая встреча председателя политическая партии ЛДПР Леонида Слуцкого и губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Стороны обсудили планы по развитию Самарской области и перспективы дальнейшего взаимодействия.

Фото: пресс-служба ЛДПР

Глава ЛДПР отметил, что руководство Самарской области ведет активную работа по улучшению ключевых отраслей экономики региона.

"Вячеслав Андреевич, Вы человек исключительно инициативный, у Вас все получается. Мы настроены поддерживать инфраструктурно значимые проекты в сфере жилищного и коммунального хозяйства, строительства, модернизации пищевых промышленных предприятий, дорожного строительства, образования и здравоохранения, — сказал Леонид Слуцкий. — Все, что связано с программой комплексного развития территорий и многими другими инициативами, которые вы активно продвигаете сейчас как пилотные в Самарской области, нам с коллегами импонирует. Будем поддерживать".

Вячеслав Федорищев поблагодарил председателя ЛДПР за поддержку и отметил, что Самарская область — регион талантливых людей, многие из которых разделяют взгляды либерально-демократической партии.

"У нас даже в правительстве региона, в исполнительной власти есть представители, руководители, которые идут с повесткой ЛДПР. На примере депутата Владимира Алексеевича Кошелева могу сказать, что в вашей партии, в Государственной Думе работают очень активные и инициативные люди, которые помогают не только Самарской области, но и всей стране становиться сильнее с точки зрения градостроительной политики. Для нас этот вопрос актуальный, — отметил Вячеслав Федорищев. — Как мы иногда говорим в Самаре, у нас так много задач, что только вместе мы можем их решить. За восемь месяцев работы губернатором, вижу и чувствую поддержку от партии ЛДПР. Мне, как секретарю регионального отделения "Единой России", очень приятно, что в регионе идет активная, политическая, созидательная жизнь".

По мнению лидера ЛДПР, главная задача сейчас заключается в том, чтобы плечом к плечу добиваться повышения благосостояния людей.

"Самарская область — уникальный регион, очень значимый и знаковый для страны, для экономики. Думаю, что все у нас получится. Я думаю, что люди будут довольны и будут уважать, ценить губернатора и те структуры, включая политические партии, которые действительно улучшают жизнь в Самарской губернии. Это непростая задача, но у нас уже рука набита, и мы идём к реализации всех задач вместе с нашими избирателями", — сказал Леонид Слуцкий.

В ходе встречи Леонид Слуцкий и Вячеслав Федорищев обсудили вопросы сотрудничества и совместной работы, направленной на реализацию важных социальных проектов и развитие Самарской области. Губернатор пригласил председателя ЛДПР посетить регион. Леонид Слуцкий отметил, что запланирует такую поездку на март.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

на Железнодорожный вокзал
на ЦАВ/до Ташкентской по Московскому шоссе
в Кошелев-проект
в Волгарь
в Южный город
по Ново-Садовой
не нужно нам метро
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А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

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Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

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Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

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Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка

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Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.

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