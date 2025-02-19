Вячеслав Федорищев обсудил с председателем ЛДПР сотрудничество по вопросам развития Самарской области

В среду, 19 февраля, в Москве состоялась рабочая встреча председателя политическая партии ЛДПР Леонида Слуцкого и губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Стороны обсудили планы по развитию Самарской области и перспективы дальнейшего взаимодействия.

Глава ЛДПР отметил, что руководство Самарской области ведет активную работа по улучшению ключевых отраслей экономики региона.

"Вячеслав Андреевич, Вы человек исключительно инициативный, у Вас все получается. Мы настроены поддерживать инфраструктурно значимые проекты в сфере жилищного и коммунального хозяйства, строительства, модернизации пищевых промышленных предприятий, дорожного строительства, образования и здравоохранения, — сказал Леонид Слуцкий. — Все, что связано с программой комплексного развития территорий и многими другими инициативами, которые вы активно продвигаете сейчас как пилотные в Самарской области, нам с коллегами импонирует. Будем поддерживать".

Вячеслав Федорищев поблагодарил председателя ЛДПР за поддержку и отметил, что Самарская область — регион талантливых людей, многие из которых разделяют взгляды либерально-демократической партии.

"У нас даже в правительстве региона, в исполнительной власти есть представители, руководители, которые идут с повесткой ЛДПР. На примере депутата Владимира Алексеевича Кошелева могу сказать, что в вашей партии, в Государственной Думе работают очень активные и инициативные люди, которые помогают не только Самарской области, но и всей стране становиться сильнее с точки зрения градостроительной политики. Для нас этот вопрос актуальный, — отметил Вячеслав Федорищев. — Как мы иногда говорим в Самаре, у нас так много задач, что только вместе мы можем их решить. За восемь месяцев работы губернатором, вижу и чувствую поддержку от партии ЛДПР. Мне, как секретарю регионального отделения "Единой России", очень приятно, что в регионе идет активная, политическая, созидательная жизнь".

По мнению лидера ЛДПР, главная задача сейчас заключается в том, чтобы плечом к плечу добиваться повышения благосостояния людей.

"Самарская область — уникальный регион, очень значимый и знаковый для страны, для экономики. Думаю, что все у нас получится. Я думаю, что люди будут довольны и будут уважать, ценить губернатора и те структуры, включая политические партии, которые действительно улучшают жизнь в Самарской губернии. Это непростая задача, но у нас уже рука набита, и мы идём к реализации всех задач вместе с нашими избирателями", — сказал Леонид Слуцкий.

В ходе встречи Леонид Слуцкий и Вячеслав Федорищев обсудили вопросы сотрудничества и совместной работы, направленной на реализацию важных социальных проектов и развитие Самарской области. Губернатор пригласил председателя ЛДПР посетить регион. Леонид Слуцкий отметил, что запланирует такую поездку на март.