Более половины опрошенных самарских работодателей видят дефицит ИТ-специалистов

Многие самарские работодатели сталкивались с попытками переманивания своих сотрудников: 19% сообщают о постоянных случаях хантинга, 23% - о периодических, а 28% - о редких. Лишь 30% никогда не испытывали подобных проблем. Такие данные показал опрос рекрутеров, HR-специалистов, руководителей и директоров самарских компаний, проведенный платформой для работы с внештатными исполнителями "Консоль".

Большинство работодателей из Самары (71%) видят нехватку ИТ-специалистов на рынке труда, при этом 18% из них ощущают это очень остро. Основной дефицит кадров респонденты наблюдают среди Senior (41%) и Middle (27%). На недостаток сотрудников на уровне управляющих и директоров (они же C-Level) указали 22%. Интересно, что при этом компании не испытывают "голода" на младших специалистов, лишь 10% видят проблему нехватки Junior.

Сильнее всего компании ощущают нехватку тестировщиков - на это указали 38% респондентов. На втором месте оказались специалисты по 1С (24%), а тройку лидеров замкнули специалисты по информационной безопасности (23%). Также в список вошли Backend-разработчики (21%) и продакт-менеджеры (16%).

По мнению опрошенных нанимателей, количества соискателей не хватает (38%) для удовлетворения потребностей рынка в специалистах. При этом более чем две трети не исключают среди причин низкие зарплаты по рынку и недостаток интересных задач для соискателей (35% и 33%, соответственно). Каждый шестой также считает, что незаинтересованность в трудоустройстве заключается в малоизвестности компании работодателя**.

Лишь 36% отмечают, что ИТ-отрасль непривлекательна для соискателей, в то время как практически половина участников опроса уверена в обратном (46%). Чтобы привлечь и удержать ИТ-специалистов в 2025 году, респонденты планируют использовать следующие стратегии: привлечение сильных специалистов на проектной основе на необходимые временные задачи (37%), оптимизация корпоративной культуры (33%), предоставление гибкого графика и возможности удаленной работы (29%), актуализация системы грейдинга для определения уровня специалистов (26%), а также повышение зарплат и включение различных бонусов (23%), инвестирование в обучение и развитие сотрудников (18%)**.

Несмотря на ощутимый дефицит ИТ-кадров, большинство работодателей (64%) не ожидают, что ситуация ухудшится в 2025 году. Так, мнение разделилось поровну: 32% считают этот риск маловероятным, а другая половина вовсе исключает этот сценарий. Вместо этого компании уже адаптируются к вызовам: более чем треть (36%) планируют активно усиливать штат ИТ-специалистов в своих компаниях, а 50% намерены компенсировать нехватку за счет привлечения самозанятых специалистов на проектной основе.