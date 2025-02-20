Губернатор Вячеслав Федорищев и посол Республики Беларусь в РФ Александр Рогожник обсудили наращивание сотрудничества

В четверг, 20 февраля, с рабочим визитом в Самарской области находится делегация Республики Беларусь во главе с чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в РФ Александром Рогожником. В рамках визита состоялась встреча губернатора Вячеслава Федорищева с Александром Рогожником. Также во встрече участвовали представители правительства Самарской области.
Стороны детально обсудили планы по наращиванию двустороннего сотрудничества.
"Республику Беларусь и Самарскую область связывают давние - и рабочие, и производственные, и культурные - хорошие отношения. Это все - отражение той стратегической направленности взаимоотношений, которую показывают наши лидеры - президент Российской Федерации и президент Республики Беларусь, - отметил Вячеслав Федорищев. - Мы видим в республике самого доброго стратегического партнера и точно знаем, что можем укрепить промышленный потенциал, а также сельское хозяйство наших субъектов за счет взаимообмена идеями, практиками и за счет кооперации, которую мы повышаем".
Беларусь является надежным партнером Самарской области в сфере закупок пассажирского транспорта, лифтового оборудования, налажено партнерство в сфере промышленности, сельского хозяйства, других отраслей. В планах региона - увеличить экспорт в Беларусь, в том числе продовольственной продукции.
Область обладает успешным опытом в производстве и внедрении беспилотных авиационных систем: в сфере агродронов для сельского хозяйства, мониторинга в различных направлениях, доставки грузов, в том числе в интересах крупных маркетплейсов, доставки лекарственных препаратов и малогабаритных грузов для нужд здравоохранения. Планируется развивать сотрудничество и в этом направлении.
Александр Рогожник отметил, что Республика Беларусь заинтересована в сотрудничестве в рамках новых национальных проектов: "Это и социальный блок (строительство социальных объектов), и сфера сельского хозяйства - средства защиты растений, все, что касается семенного фонда, также поставки продовольственной группы товаров. Конечно, большой блок - это машиностроение, то, что сегодня в топе развития и в Российской Федерации, и в Республике Беларусь".
В частности, обозначены такие направления, как разработка и постановка на производство автоматических трансмиссий, двигателей для легковых автомобилей, совместное развитие компонентной базы.
Как сообщил Вячеслав Федорищев, в сентябре Самарская область принимает важное мероприятие федерального уровня - форум "Россия - спортивная держава". Глава региона выразил уверенность в том, что обмен с Республикой Беларусь опытом в развитии спортивной отрасли также важен: "Будем обращаться в Министерство иностранных дел РФ, чтобы нас поддержали в приглашении большой делегации республики на федеральный форум, посвященный спорту".
В ходе встречи стороны также обсудили программу предстоящего визита делегации Самарской области в Беларусь, в том числе возможность проведения рабочих встреч на уровне главы государства и премьер-министра республики.
Последние комментарии
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.