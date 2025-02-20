Губернатор Вячеслав Федорищев и посол Республики Беларусь в РФ Александр Рогожник обсудили наращивание сотрудничества

В четверг, 20 февраля, с рабочим визитом в Самарской области находится делегация Республики Беларусь во главе с чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в РФ Александром Рогожником. В рамках визита состоялась встреча губернатора Вячеслава Федорищева с Александром Рогожником. Также во встрече участвовали представители правительства Самарской области.

Стороны детально обсудили планы по наращиванию двустороннего сотрудничества.

"Республику Беларусь и Самарскую область связывают давние - и рабочие, и производственные, и культурные - хорошие отношения. Это все - отражение той стратегической направленности взаимоотношений, которую показывают наши лидеры - президент Российской Федерации и президент Республики Беларусь, - отметил Вячеслав Федорищев. - Мы видим в республике самого доброго стратегического партнера и точно знаем, что можем укрепить промышленный потенциал, а также сельское хозяйство наших субъектов за счет взаимообмена идеями, практиками и за счет кооперации, которую мы повышаем".

Беларусь является надежным партнером Самарской области в сфере закупок пассажирского транспорта, лифтового оборудования, налажено партнерство в сфере промышленности, сельского хозяйства, других отраслей. В планах региона - увеличить экспорт в Беларусь, в том числе продовольственной продукции.

Область обладает успешным опытом в производстве и внедрении беспилотных авиационных систем: в сфере агродронов для сельского хозяйства, мониторинга в различных направлениях, доставки грузов, в том числе в интересах крупных маркетплейсов, доставки лекарственных препаратов и малогабаритных грузов для нужд здравоохранения. Планируется развивать сотрудничество и в этом направлении.

Александр Рогожник отметил, что Республика Беларусь заинтересована в сотрудничестве в рамках новых национальных проектов: "Это и социальный блок (строительство социальных объектов), и сфера сельского хозяйства - средства защиты растений, все, что касается семенного фонда, также поставки продовольственной группы товаров. Конечно, большой блок - это машиностроение, то, что сегодня в топе развития и в Российской Федерации, и в Республике Беларусь".

В частности, обозначены такие направления, как разработка и постановка на производство автоматических трансмиссий, двигателей для легковых автомобилей, совместное развитие компонентной базы.

Как сообщил Вячеслав Федорищев, в сентябре Самарская область принимает важное мероприятие федерального уровня - форум "Россия - спортивная держава". Глава региона выразил уверенность в том, что обмен с Республикой Беларусь опытом в развитии спортивной отрасли также важен: "Будем обращаться в Министерство иностранных дел РФ, чтобы нас поддержали в приглашении большой делегации республики на федеральный форум, посвященный спорту".

В ходе встречи стороны также обсудили программу предстоящего визита делегации Самарской области в Беларусь, в том числе возможность проведения рабочих встреч на уровне главы государства и премьер-министра республики.