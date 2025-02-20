Сбер планирует осуществить 4,5 млн изменений ИТ-ландшафта в этом году

Кирилл Меньшов, старший вице-президент, руководитель блока "Технологии" Сбербанка, принял участие в Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах". Во время дискуссии "Киберустойчивость финансового рынка в эпоху импортозамещения" он рассказал, какие ИТ-задачи удалось решить и какие вызовы стоят перед банком сегодня.

"Мы пересмотрели архитектуру и сделали скачок через одно поколение платформ, переизобрели себя на новом технологическом стеке, перешли на платформенный бигтех-ландшафт, который мы не просто построили, но и импортозаместили. При проектировании новой ИТ-архитектуры и переходе на неё крайне важно обеспечить 100-процентную отказоустойчивость и непрерывность", — подчеркнул Кирилл Меньшов. Поэтому в Сбере выработаны обязательные требования надёжности к критическим системам. Новая архитектура позволяет управлять каждой бизнес-способностью отдельно, что делает её более гибкой и надёжной. Вместо нескольких крупных монолитов она состоит из примерно 200 бизнес-способностей, каждая из которых работает на микросервисах. Быстро и без инцидентов перейти к новой архитектуре позволил постепенный перенос нагрузки с выявлением узким мест и их устранением.

"В результате мы готовы к следующему технологическому укладу, который сейчас начинается. Потому что переход в эру GenAI и мультиагентных процессов невозможен без тотальной цифровизации базовых процессов — точно так же, как искусственный интеллект невозможен без данных. Организация сначала должна научиться работать с данными, а потом уже может подступаться к искусственному интеллекту. Так и здесь. Чтобы подступиться к следующему трансформационному поколению, которое набирает темп на Западе, нам очень важно завершить цифровую трансформацию операционных процессов и перейти на цифровые бизнес-способности, которыми в будущем смогут управлять AI-агенты", — пояснил топ-менеджер.

В 2024 году Сбер осуществил 3,5 млн изменений ИТ-ландшафта, цель на этот год — 4,5 млн, поделился планами дальнейшего развития Кирилл Меньшов. Предстоит огромное количество доработок DevOps-циклов процессов, включая использование искусственного интеллекта в разработке в больших объёмах. Таким образом, первая задача — ускорение. Вторая задача — надёжность нового ИТ-ландшафта. И третья задача — дальнейшее импортозамещение, прежде всего периферийного ИТ-ландшафта и оборудования для совершенствования его эксплуатационных характеристик.

"То, что мы построили, даёт нам фундамент для движения вперёд. Мы видим, на чём сейчас фокусируется весь мир. Это агентность, автономизация процессов, следующий технологический цикл. И мы в него тоже начинаем вкатываться, потому что считаем, что мы как банк ни в коем случае не можем отставать от мировых трендов. Для нас это огромный вызов, который мы принимаем", — резюмировал Кирилл Меньшов.