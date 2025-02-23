Движение по трассе М-5 "Урал" восстановлено

В Самарской области движение по трассе М-5 "Урал" осуществляется в штатном режиме, сообщает ФКУ "Поволжуправтодор".

Напомним, накануне из-за погодных условий, на участке трассы М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск, подъезд к г. Оренбург км 98 — км 129 было ограничено движение транспорта. Сейчас оно восстановлено в полном объеме.

"Общая продолжительность ограничений составила 21 час", - уточнили в ведомстве.