Павел Зубов: "Исполнительское мастерство не позволило сравнять счет"

После поражения от "Ак Барса" (2:1) главный тренер ХК "Лада" Павел Зубов проанализировал голевые моменты матча, а также ответил, как он мотивирует своих хоккеистов в условиях, когда команда потеряла шансы на плей-офф.

"Хоть и пропустили первый гол, хорошо оборонялись. Потом получили штраф на пять минут. Никаких санкций к игроку пока применять не будем, разберемся в моменте. Хорошо оборонялись, но, к сожалению, первый момент и голевой случился на 30 секунде. Затем второй период, первый бросок и гол. В большинстве забили, создавали моменты, много владели шайбой, но исполнительское мастерство не позволило сравнять счет. В третьем периоде хозяева играли по счету: просто практично. Но еще раз говорю, ребята, которые выходят на большинство, должны нести ответственность перед командой", — сказал тренер тольяттинцев.

Также Павел Зубов ответил на вопрос, как он мотивирует команду, которая потеряла шансы на плей-офф: "Ну, а что делать, ищем мотивацию. У каждого есть болельщики, которых хотят порадовать победой, у каждого есть родные, близкие, которые переживают. Ради них хоккеисты должны играть. Мотивировать сложно, но возможно".