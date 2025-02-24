16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Павел Зубов: "Исполнительское мастерство не позволило сравнять счет" "Лада" минимально уступила "Ак Барсу" — 1:2 "Ладья" подписала нападающего Федора Горшкова ХК "Лада" потерпел поражение от "Трактора" "Ладья" на домашнем льду обыграла "Локо-76"

Хоккей Спорт

Павел Зубов: "Исполнительское мастерство не позволило сравнять счет"

КАЗАНЬ. 24 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 69
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

После поражения от "Ак Барса" (2:1) главный тренер ХК "Лада" Павел Зубов проанализировал голевые моменты матча, а также ответил, как он мотивирует своих хоккеистов в условиях, когда команда потеряла шансы на плей-офф.

"Хоть и пропустили первый гол, хорошо оборонялись. Потом получили штраф на пять минут. Никаких санкций к игроку пока применять не будем, разберемся в моменте. Хорошо оборонялись, но, к сожалению, первый момент и голевой случился на 30 секунде. Затем второй период, первый бросок и гол. В большинстве забили, создавали моменты, много владели шайбой, но исполнительское мастерство не позволило сравнять счет. В третьем периоде хозяева играли по счету: просто практично. Но еще раз говорю, ребята, которые выходят на большинство, должны нести ответственность перед командой", — сказал тренер тольяттинцев.

Также Павел Зубов ответил на вопрос, как он мотивирует команду, которая потеряла шансы на плей-офф: "Ну, а что делать, ищем мотивацию. У каждого есть болельщики, которых хотят порадовать победой, у каждого есть родные, близкие, которые переживают. Ради них хоккеисты должны играть. Мотивировать сложно, но возможно".

Гид потребителя

Последние комментарии

Oleg Skornyakov 01 марта 2018 02:52 С хоккеистами ЦСК ВВС рассчитались по зарплате за ноябрь и декабрь прошлого года

Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?

Ignat Vdulin 09 августа 2015 23:14 В новом сезоне ЦСК ВВС будет играть в МХЛ

интересно

михаил вдовин 14 апреля 2015 15:33 В Самаре стартуют всероссийские соревнования по хоккею Кубок Владислава Третьяка

Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!

Иванов Александр 21 ноября 2014 20:03 В ХК ЦСК ВВС вернулся защитник Дмитрий Хамко

Дворовые собираются из ненужных игроков?

Иванов Александр 06 октября 2014 06:17 ЦСК ВВС выиграл у "Мордовии" со счетом 6:3

Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!

Фото на сайте

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2