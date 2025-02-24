Взяли шефство: о работе АВТОВАЗа со школьниками Тольятти

Организовать постоянный приток молодых и активных сотрудников на предприятие — эту задачу АВТОВАЗ решает в том числе при помощи масштабной и скрупулезной работы со школами. Что включает в себя шефство автогиганта над образовательными учреждениями? И какие преимущества при таком взаимодействии получают школы? Рассказываем в подробностях.

Помогают выбрать профессию

В Тольятти к настоящему моменту АВТОВАЗ является шефским предприятием для сорока школ города. Каждое учебное заведение закреплено за определенным производственным подразделением предприятия.

Взаимодействие между шефами и подшефными ведется по целому спектру направлений, одно из важнейших — помощь учащимся в выборе своей будущей профессии.

Для этого проводятся классные часы и профориентационные лекции, посвященные профессиям и специальностям, востребованным на заводе. Чаще всего такие встречи выходят за отведенные временные рамки и завершаются многочисленными вопросами учащихся, на которые шефы отвечают терпеливо и доходчиво, делясь своим богатым опытом. Всего в прошлом учебном году было проведено 149 профориентационных лекций для учеников 9-х и 11-х классов с участием 4 855 старшеклассников.

Кроме того, ученики подшефных школ защищают проекты по теме "Профессии моих родителей", участвуют в выставках "Мои родители работают на АВТОВАЗе".

При содействии АВТОВАЗа в 14 образовательных учреждениях Автозаводского района Тольятти организована работа 16 кружков детского технического творчества, в которых занимаются около 300 ребят. Заботу о финансировании кружков принял на себя завод.

Результатом такой работы стала XXXIII отчетная выставка детского технического творчества, которая прошла в школе № 93. На суд педагогов и сверстников 157 учащихся представили 158 работ по десяти направлениям. Заводчане позаботились о том, чтобы помимо дипломов и призов, которые вручили победителям, поощрительные грамоты и подарки получили другие участники выставки.

Особое место в профориентационном процессе занимают организованные шефами экскурсии на завод. Каждый такой визит предусматривает не только посещение музея АВТОВАЗа, но и его производств, где трудятся их шефы и родители. А кульминацией становится обед в настоящей заводской столовой. За учебный год обычно проводится более 50 таких экскурсий, в которых принимает участие более полутора тысяч школьников.

Приводят школы в порядок

На АВТОВАЗе прекрасно понимают, что школьники должны думать об учебе, а не о сквозняках в классных комнатах или отсутствующей технике в компьютерных классах. Поэтому еще одним важным направлением в работе автозавода с учебными заведениями является помощь в ремонте школ и колледжей. Значительную часть этих забот взял на себя завод. В 2024 году на эти цели было выделено сто миллионов рублей.

Представители АВТОВАЗа активно включились в работу в важный для школ период: во время подготовки к новому учебному году. Директорам школ и представителям городского департамента образования завод предоставил список рекомендованных подрядчиков для выполнения необходимых работ. Подразделения АВТОВАЗа также организовали совместные встречи с руководителями учебных заведений и подрядчиками для согласования объемов работ и подготовки сметной документации. Закупка материалов для ремонта и новой мебели также проходила при участии сотрудников завода.

Однако помощь АВТОВАЗа школам не ограничилась финансовой поддержкой. Для содействия в ремонте и подготовке к учебному году завод направил более 400 своих сотрудников. Они занимались отделкой классных комнат, облагораживанием территорий, высадкой цветов и обрезкой кустарников и деревьев.

Начало учебного года в школах Тольятти также не обошлось без участия представителей АВТОВАЗа. На торжественных линейках, посвященных Дню знаний, заводчане напутствовали ребят перед новым этапом учебы и, как всегда, не остались без подарков. Помимо традиционных презентов для первоклассников, представители предприятия организовали во многих школах праздничные программы с участием артистов и со сладкими угощениями для всех учащихся.

Дадут путевку в жизнь

Каждый год 20 июля АВТОВАЗ проводит День открытых дверей, на который приглашаются все желающие. И, как обычно, большинство посетителей составят молодые люди: студенты и школьники. Кто-то придет из чистого любопытства, кто-то — чтобы увидеть место работы родителей, а кто-то — чтобы окончательно утвердиться в мысли, что местом их будущей карьеры станет АВТОВАЗ.

А для воспитанников учебных заведений, находящихся в круге заботы предприятия, День открытых дверей — это еще и возможность в очередной раз побывать на предприятии своих шефов.

Как рассказывают многие работники АВТОВАЗа, окончательное решение связать свою судьбу с автозаводом сформировалось в школьные годы. Во время экскурсий на предприятие, рассказах шефов об автомобилях, совместных мероприятиях с заводчанами. Вольно или невольно, но именно такое общение дало многим путевку в жизнь. И те заводчане, кто сейчас занят шефской работой, рассчитывают, что и их труд также привлечет на завод молодое поколение тольяттинцев.