Жителей Тольятти пригласили на семинар "Русской инженерной школы"

Компания "Транспорт будущего" продолжает образовательный проект "Русская инженерная школа". Это инициатива, направленная на популяризацию инженерного образования и профессий в России. Любая прорывная технология — всегда следствие какой-то гуманитарной идеи. Нестандартной и создающей новые возможности. "Транспорт будущего" приглашает жителей Тольятти расширить личный кругозор, поразмышлять о будущем и рассмотреть социокультурные основания технологичного бизнеса.

"Транспорт будущего" — разработчик, производитель и эксплуатант гражданских беспилотников. Для своих сотрудников компания организовала обучение по инженерному профилю. Обучение стартовало в формате переподготовки по направлениям: металловедение, чтение конструкторской документации, развитие управленческих компетенций, освоение смежных профессий.

Цель "Русской инженерной школы" — вырастить из рабочих инженеров-конструкторов, помочь построить карьеру на производстве и стать руководителями на уровне операционных директоров. Кроме того, инициатива популяризирует профессию инженера-конструктора — одну из наиболее востребованных в беспилотной отрасли.

В рамках проекта раз в две недели проходят открытые семинары, которые объединяют сотрудников "Транспорта будущего", жителей города, преподавателей и студентов вузов и проходят на производственной площадке компании. Цикл посвящен гуманитарным и социокультурным основам русского инженерного дела, предметным знаниям, необходимым инженеру-конструктору, теме будущего технологий — поискам ответов на вопрос, в каком мире окажется русский инженер завтра.

Кто мы и откуда? Какой контекст пробуждает жизненную энергию в наших коллективах, а какой гасит? Что нужно не упустить из внимания при выстраивании бизнес-процессов? Почему в управлении нашими коллективами опасно опираться на деловые практики западных бизнес-школ? И как культурные коды могут помочь в создании прорывных инноваций?

Об этом и многом другом речь пойдет 1 марта на семинаре "Русской инженерной школы" с руководителем площадки "Человек+" "Архипелага" Национальной технологической инициативы Сергеем Ивановым. Мероприятие состоится на площадке компании "Транспорт будущего" в особой экономической зоне "Тольятти".

Семинар начнется в 17:00 и завершится в 19:00.

Автобусы из города отправятся в 16:00 с парковки возле центрального входа в торговый центр "Парк хаус".

Участие бесплатное, по обязательной предварительной регистрации.