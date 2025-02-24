Жителей Тольятти пригласили на семинар "Русской инженерной школы"

Компания "Транспорт будущего" продолжает образовательный проект "Русская инженерная школа". Это инициатива, направленная на популяризацию инженерного образования и профессий в России. Любая прорывная технология — всегда следствие какой-то гуманитарной идеи. Нестандартной и создающей новые возможности. "Транспорт будущего" приглашает жителей Тольятти расширить личный кругозор, поразмышлять о будущем и рассмотреть социокультурные основания технологичного бизнеса.
"Транспорт будущего" — разработчик, производитель и эксплуатант гражданских беспилотников. Для своих сотрудников компания организовала обучение по инженерному профилю. Обучение стартовало в формате переподготовки по направлениям: металловедение, чтение конструкторской документации, развитие управленческих компетенций, освоение смежных профессий.
Цель "Русской инженерной школы" — вырастить из рабочих инженеров-конструкторов, помочь построить карьеру на производстве и стать руководителями на уровне операционных директоров. Кроме того, инициатива популяризирует профессию инженера-конструктора — одну из наиболее востребованных в беспилотной отрасли.
В рамках проекта раз в две недели проходят открытые семинары, которые объединяют сотрудников "Транспорта будущего", жителей города, преподавателей и студентов вузов и проходят на производственной площадке компании. Цикл посвящен гуманитарным и социокультурным основам русского инженерного дела, предметным знаниям, необходимым инженеру-конструктору, теме будущего технологий — поискам ответов на вопрос, в каком мире окажется русский инженер завтра.
Кто мы и откуда? Какой контекст пробуждает жизненную энергию в наших коллективах, а какой гасит? Что нужно не упустить из внимания при выстраивании бизнес-процессов? Почему в управлении нашими коллективами опасно опираться на деловые практики западных бизнес-школ? И как культурные коды могут помочь в создании прорывных инноваций?
Об этом и многом другом речь пойдет 1 марта на семинаре "Русской инженерной школы" с руководителем площадки "Человек+" "Архипелага" Национальной технологической инициативы Сергеем Ивановым. Мероприятие состоится на площадке компании "Транспорт будущего" в особой экономической зоне "Тольятти".
Семинар начнется в 17:00 и завершится в 19:00.
Автобусы из города отправятся в 16:00 с парковки возле центрального входа в торговый центр "Парк хаус".
Участие бесплатное, по обязательной предварительной регистрации.
Последние комментарии
Почему ничего? Строится сити. Только допучасток на месте планируемого торгового комплекса на 250 м. не согласовали. Как впрочем и торговый комплекс там ранее тоже не согласовали. Это прямо на Московском кусочек.
Самое дешевое и простое строительство нужно добавлять всегда. Мягкие грунты, мелкое заложение. Ни как в Екатеринбурге каком-нибудь. Или в Питере. В Самаре низкая себестоимость, технологическая простота.
Таких плохих дорог никогда не было. Во дворах только на танке можно передвигаться! Во дворах можно сказать что дорог уже НЕТ. Есть частичное асфальтовое покрытие между ямами! Это разруха!
В каждом приличном, крупном городе есть свой "сити" - с группой знаковых небоскребов... И, только, в Самаре - опять, ничего нельзя ... Очень грустно
Проверку на вредное воздействие электромагнитного излучения провели,конечно же?заодно и рамки,которыми облучают по несколько раз в день проверили?роспотребпозор принял?