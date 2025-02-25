"Авито Работа": профессия банковского работника возглавила список востребованных офисных вакансий в Самарской области

Аналитики "Авито Работы" изучили тенденции на рынке офисных профессий в январе 2024 и 2025 гг. и выявили, что банковские работники стали одними из наиболее востребованных специалистов в Самарской области. Количество вакансий для них за год выросло на 136%. Причем даже соискатели с небольшим опытом могли рассчитывать на стартовую зарплату в среднем 69 101 руб. в месяц.

Популярность этой профессии объясняется растущей потребностью компаний в квалифицированных финансовых специалистах. В условиях высокой конкуренции и изменений экономики банковские работники играют ключевую роль в обеспечении стабильности финансовых операций и обслуживании клиентов. По мере развития навыков специалиста растут и зарплатные предложения — например, соискателям с опытом работы от года могут предлагать от 80 тыс. до 150 тыс. руб. в месяц, а кандидатам, имеющим от трех до шести лет опыта, — от 150 тыс. до 250 тыс. руб. в месяц.

Вторую строчку лидеров занимают экономисты. Число вакансий для них за год увеличилось на 107%. Эти специалисты помогают компаниям эффективно управлять финансами, разрабатывать экономические стратегии и грамотно планировать бюджет. Для начинающих кандидатов без опыта средняя зарплата в объявлениях составила 54 780 руб. в месяц. При этом, экономистам с опытом работы от года компании предлагают зарплату порядка 70-100 тыс. руб., а кандидатам со стажем от трех до шести лет — от 140 тыс. руб. в месяц.

Третью строчку по темпам роста числа вакансий заняли документоведы — спрос на этих специалистов в январе 2025 г. увеличился на 58%. Средний уровень дохода, указанного в вакансиях для сотрудников, при фиксированной занятости составил 52 426 руб. в месяц.

"Сегодня российским компаниям важно не только сохранять, но и наращивать клиентскую базу, осваивать новые рынки и искать нестандартные подходы к росту предприятий. Именно поэтому спрос на менеджеров по развитию бизнеса продолжает активно расти. Мы видим, что работодатели готовы предлагать этим специалистам конкурентные зарплаты даже при минимальном опыте работы. Вакансии появляются как в крупных корпорациях, так и в малом и среднем бизнесе — предприниматели ищут профессионалов, которые помогут им выстроить стратегию развития и повысить доходность компании", — комментирует Кирилл Пшеничных, директор категории "Офисные профессии" "Авито Работы".