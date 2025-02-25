Состоялась рабочая встреча губернатора Вячеслава Федорищева с уполномоченным по правам ребенка Юлией Николаевой

В правительстве Самарской области состоялась рабочая встреча губернатора Вячеслава Федорищева с уполномоченным по правам ребенка в регионе Юлией Николаевой.

Основной темой обсуждения стали приоритетные направления в работе аппарата уполномоченного по правам ребенка, а также реализация ключевых задач, направленных на переформатирование системы профилактики социального сиротства и совершенствование межведомственного взаимодействия в интересах семьи и детей. Одним из таких является спецпроект "Вызов" стратегической программы Уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Львовой-Беловой "Дети в семье".

На встрече глава региона подчеркнул: сфера защиты прав детей и в целом жителей является основополагающей в работе областного правительства. Вячеслав Федорищев акцентировал внимание на важности системного подхода в решении вопросов.

"Вы как уполномоченный по правам ребенка буквально каждый день общаетесь с семьями, которые требуют отдельного подхода. Знаю, что работа налажена достаточно системно. Мы с вами это обсуждали в конце прошлого года, определили по каким направлениям необходимо усилиться", — сказал губернатор.

Уполномоченный по правам ребенка в регионе Юлия Николаева рассказала о приоритетных направлениях работы на 2025 год. По ее словам, важным остается вопрос помощи семьям участников специальной военной операции.

"Дети в таких семьях нуждаются в пристальном внимании и дружественном сопровождении специалистов различных сфер, — пояснила Юлия Николаева. — В семьях, где есть участники специальной военной операции, у детей возникают ситуации, которые нужно аккуратно и бережно отрабатывать. Здесь нужна адресная своевременная помощь специалистов различных сфер — социальных педагогов, психологов — всех, кто их окружает в школе, в детском саду, в семье, на разных этапах взросления".

Еще одно направление, которое отметила Юлия Николаева, — работа с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации либо в социально опасном положении: "Лучшая мама та, которая есть. Родная мама. Дети хотят к своим родителям. Есть родители, которые оступились в свое время и потеряли связь с детьми, их нужно поддержать в случае, если они не могут самостоятельно восстановиться в родительских правах, юридически не грамотны, но при этом наработали для этого значительный родительский ресурс, исправили поведение, проявляют значительное внимание к ребенку. Здесь нужно помочь пройти соответствующее лечение, организовать юридическую помощь, поддержку в суде, содействие в налаживании быта для детей".

Также в фокусе внимания аппарата уполномоченного по правам ребенка — работа с молодежью и подростками, требующими особого внимания. Здесь важно создавать для ребят так называемые "третьи места", где они смогут правильно проводить свободное время, развивать свой потенциал в нужном ключе и находить поддержку "такими, какие они есть". "Проблемы у детей возникают только в двух случаях — когда они не любимы, и когда они не заняты. Если они этого не имеют, наша общая задача — максимально дать им ощущение нужности, важности, значимости и обязательно занять полезным делом", — высказала свое мнение уполномоченный.

Еще одним акцентом на текущий год отмечена помощь семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья.

В частности, пристальное внимание будет направлено на развитие профильными ведомствами системы ранней помощи, разработку протокола сообщения диагноза, создание ресурсной информационной карты, которая объединит информацию о доступных в регионе услугах и организациях. "Сталкиваюсь с ситуацией, когда организации, которые работают на соседних улицах, не знают друг о друге. Не знают, куда сопроводить семью в дальнейшем. Задача — сделать так, чтобы каждая семья понимала, где можно получить помощь и поддержку, а специалисты на местах — в образовании, медицине, социальной службе — могли составить грамотный реабилитационный маршрут для этих семей", — пояснила Юлия Николаева.

В ходе встречи детально обсудили пилотный спецпроект "Вызов" стратегической программы "Дети в семье", реализация которого в регионе началась осенью 2024 г. под кураторством советника губернатора Екатерины Сеницкой. Его цель — внедрить семьесберегающий подход и сократить число случаев, когда дети изымаются из семей, вынуждено оказываются в социальных учреждениях.

Екатерина Сеницкая рассказала о первых результатах работы, активной включенности в реализацию проекта областного министерства социально-демографической и семейной политики, территориальных органов опеки и КЦСОНов, аппарата уполномоченного по правам ребенка в регионе, представителей служб системы профилактики и общественных организаций.

В рамках проекта для разбора самых сложных случаев создан региональный межведомственный консилиум по оценке ситуации и принятию оперативных решений обоснованности помещения детей в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также продления срока их пребывания в таких учреждениях. На сегодня заседания консилиума проведены по 21 семье, в которых воспитываются 37 детей. С ними в настоящее время работают по индивидуальной программе. При этом главный приоритет отдается интересам ребенка, а также качеству и условиям его жизни, включая психологическое состояние.

Кроме того, благодаря личным приемам советника губернатора Самарской области и уполномоченного по правам ребенка в регионе, совместной слаженной работе КЦСОН на местах и органов опеки в восемь семей детей удалось вернуть в короткие сроки.

Как рассказала Юлия Николаева, число детей в сиротских учреждениях сократилось на 10%. Двум малоимущим семьям помогли с закупкой мебели и техники для ребят. Рассматривается возможность оказания помощи в ближайшее время еще четырем семьям в трудной жизненной ситуации. Также оказывается помощь в устройстве детей в дошкольные и образовательные учреждения, прохождении лечения в медицинских организациях, трудоустройстве, закрепляются наставники из числа общественников.

В завершение встречи глава региона отметил важность представленной работы и первых результатов проекта "Вызов", обратил внимание на координирующую роль в правительстве региона по указанной тематике врио заместителя председателя правительства Самарской области Регины Воробьевой, курирующей работу социального блока, и нацелил на развитие межведомственного взаимодействия и подключение к работе всех муниципальных образований области для достижения конкретных результатов в интересах детей и семей региона.