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Музыка Культура

В Театре оперы и балета представят праздничную концертную программу "Ради женщин"

САМАРА. 25 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 1 марта, в 15:00, на малой сцене Театра оперы и балета исполнят эксклюзивную праздничную концертную программу "Ради женщин" (0+).

В исполнении мужского коллектива солистов оперной труппы театра прозвучат арии и дуэты из популярных оперетт, песни из мюзиклов и кинофильмов на музыку Имре Кальмана, Франца Легара, Иоганна Штрауса, Франца фон Зуппе, Исаака Дунаевского, Геннадия Гладкова, Евгения Птичкина и других композиторов.

В разных составах в концертной программе примут участие солисты оперы: Владимир Боровиков, Иван Волков, Степан Волков, Иван Григорьев, Максим Зырянов, Артем Камалитдинов, Ярослав Кожевников, Дмитрий Крыжский, Ренат Латыпов, Роман Николаев, Давид Погосян, Максим Сударев, заслуженный артист Самарской области Георгий Цветков, Андрей Частухин, Никита Шаров. Партия фортепиано — Роман Ерицев.

Концертную программу также исполнят: 8 марта, в 15:00 и 18:30, и 9 марта, в 15:00 и 18:30.

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