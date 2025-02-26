В "ЗИМ Галерее" отпразднуют Масленицу концертом группы Taraxacum

В воскресенье, 2 марта, в 16:00, в последний день широкой Масленицы в культурном центре "ЗИМ Галерея" пройдет концерт (12+) самарской фолк-группы Taraxacum.

Самарский Taraxacum — один из самых востребованных фолк-проектов России, финалист и лауреат множества международных конкурсов, участник шоу "Квартирник у Маргулиса" на телеканале "НТВ".

Название коллектива в переводе с латинского означает "одуванчик". По словам участников трио, это символизирует процесс рождения новой жизни через музыку, подобно разлетающимся по миру семенам одуванчика.

Алиса Манахова-Седова (вокал), Татьяна Лизунова (цифровой баян) и Галина Каптюхина (перкуссия) исполняют экспериментальные аранжировки народных песен со всех уголков России, включая эксклюзивные композиции, найденные в фольклорно-этнографических экспедициях по Самарской области.

Разные голоса и стили исполнения на концертах Taraxacum придают народным песням новое дыхание.

Вход свободный.