В "ЗИМ Галерее" отпразднуют Масленицу концертом группы Taraxacum

В воскресенье, 2 марта, в 16:00, в последний день широкой Масленицы в культурном центре "ЗИМ Галерея" пройдет концерт (12+) самарской фолк-группы Taraxacum.
Самарский Taraxacum — один из самых востребованных фолк-проектов России, финалист и лауреат множества международных конкурсов, участник шоу "Квартирник у Маргулиса" на телеканале "НТВ".
Название коллектива в переводе с латинского означает "одуванчик". По словам участников трио, это символизирует процесс рождения новой жизни через музыку, подобно разлетающимся по миру семенам одуванчика.
Алиса Манахова-Седова (вокал), Татьяна Лизунова (цифровой баян) и Галина Каптюхина (перкуссия) исполняют экспериментальные аранжировки народных песен со всех уголков России, включая эксклюзивные композиции, найденные в фольклорно-этнографических экспедициях по Самарской области.
Разные голоса и стили исполнения на концертах Taraxacum придают народным песням новое дыхание.
Вход свободный.
Последние комментарии
Дорогое удовольствие...
Знаковое мероприятие.
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!