CARCADE поделилась экспертным мнением на круглом столе, организованном "Деловым кварталом" в Екатеринбурге

DK.RU провёл круглый стол с представителями уральского автомобильного рынка, чтобы проанализировать тенденции на ближайший год.

Одной из ключевых тем круглого стола стало обсуждение роста спроса и предложения на автомобили с пробегом. За 2024 год их продажи значительно выросли, теперь соотношение новый/подержанный автомобиль составляет один к четырём. При этом предложение стало значительно разнообразнее, появляется всё больше транспортных средств различных классов и ценовых категорий.

Директор представительства лизинговой компании CARCADE в Екатеринбурге Наталья Петровых оптимистично оценивает перспективы китайских автомобилей на отечественных дорогах. Она считает, что специальная адаптация к российскому рынку им не нужна, к тому же автомобили оснащены всеми необходимыми и современными опциями, которые позволяют чувствовать себя в них очень комфортно.

"Получается, что за более низкую стоимость автомобиля потребитель получает больший ассортимент дополнительных опций. Сервис китайских машин уже тоже хорошо налажен. Наши дилеры быстро адаптировались, поэтому проблем с ремонтом китайского автомобиля на рынке Екатеринбурга нет. Массовых обращений, что машина китайского производства где-то в чём-то подвела — не завелась или сломалась, не видно. Были, конечно, единичные случаи, но брак везде возможен", — отметила Наталья.

Эксперт также добавила, что налог на прибыль в этом году увеличен, соответственно, юридическим лицам нужно оптимизировать налоговую базу.

"Сейчас для того чтобы минимизировать переплату, клиенты всё чаще выбирают короткие графики и увеличенный первый взнос. Кто-то держал деньги на депозитах, а теперь их снял и может купить новые машины в свой автопарк. Бизнес ведь продолжается несмотря на всё, что происходит во внешнем мире. У нас всегда оптимистический настрой: клиенты есть и будут. Мы ориентированы на индивидуальный подход к каждому и всегда найдём хорошее предложение", — резюмировала Наталья Петровых.