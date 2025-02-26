Диана Шнайдер успешно стартовала на турнире в Остине

Воспитанница тольяттинской школы тенниса Диана Шнайдер вышла во второй круг турнира категории WTA-250 в Остине (США), сообщает championat.com. В матче первого круга она в трех сетах победила соотечественницу Татьяну Прозорову со счетом 0:6, 6:2, 7:5.

Продолжительность встречи составила 2 часа. За это время Диана сделала одну подачу навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 6 из 13 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы один эйс, три двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из девяти.

В следующем круге Шнайдер встретится с победительницей матча Сорана Кырстя (Румыния, 120) — Лаура Зигемунд (Германия, 83).

Турнир в Остине проходит с 24 февраля по 2 марта. Призовой фонд составляет $275 тысяч.