Не шокай: завершены съемки нового сезона детективного триллера "Фишер"

Съемки второго сезона триллера "Фишер" (18+) завершились. Создатели проекта держат подробности сюжета, но обещают сохранить лучшие черты и атмосферу сериала. В главных ролях по-прежнему Иван Янковский и Александр Яценко, к которым присоединилась Ирина Старшенбаум. Шоураннерами и авторами сценария вновь выступили Сергей Кальварский и Наталья Капустина. Режиссер — Александр Цой ("‎Трудные подростки"‎, "Смычок"‎, "Жвачка").

Проект пополнит линейку Wink Originals ("‎Слово пацана. Кровь на асфальте"‎, "Комбинация", "Фишер", "‎Балет"‎, "Чистые" и другие). За производство отвечает кинокомпания "Студия 812" по заказу "НМГ Студии". В сериале также снимались Никита Худяков, Андрей Максимов, Даша Верещагина, Александра Ребенок, Алексей Агранович, Степан Девонин и другие.

Новые кадры со съемок:

Копирайт — онлайн-кинотеатр Wink.ru.

В новом сезоне Евгений Боков и Валерий Козырев снова вступают в схватку с опасным преступником. Драматический триллер, в котором всё не так, как кажется. Основано на реальных событиях. Но с главными героями произойдут важные изменения. Например, Евгений Боков в новом сезоне избавится от ростовского акцента. Его коронное "шо" теперь будет звучать только в редкие моменты — такую кличку он даст своей собаке.

Наталья Капустина, шоураннер сериала, генеральный продюсер "Студии 812":

"Если мы представим, что Боков — это не киноперсонаж, а реальный человек, то, наверное, его в какой-то момент просто достали комментарии по поводу его речи. Боков остается жить и работать в Москве и решает избавиться от диалекта. Во втором сезоне он будет учить французские слова и употреблять их вместо своего "шо".

Иван Янковский, актер:

"Во втором сезоне Бокову приходится заново собирать себя. Если в первом его мысли были где-то между домом и работой, то теперь он полностью уходит в расследование. Но легче от этого не становится — на его пути появляются новые вызовы, и, как обычно, все идет не по плану. Съемки второго сезона прошли очень динамично. Мы уже хорошо сработались с частью команды, так что было ощущение, будто продолжаем большой общий путь. Я был рад вновь встретиться на одной площадке с Александром Яценко, Андреем Максимовым и поработать с Никитой Худяковым, Ириной Старшенбаум и Дашей Верещагиной, которые присоединились к нам в новом сезоне и сыграют значимые роли в сериале".

Продолжение триллера снимали в Москве и Московской области, а также в Абхазии, где съемочная группа провела декабрь прошлого года. Место выбрали неслучайно, опустевший курорт — концептуальное решение нового сезона. Во время съемок в Абхазии случился энергетический кризис, но перебои с электричеством не остановили съемочный процесс. А погодные условия в виде снега и дождя только сыграли на руку создателям сериала.

Сергей Кальварский, шоураннер сериала, генеральный продюсер "Студии 812":

"Это стало визуальным ключом для нашей истории. Место, где люди отдыхают, которое ассоциируется с морем, теплом, фруктами, красотой и весельем, вдруг становится безлюдным. Курортный сезон закончился, все закрыто, погода плохая, отдыхающих нет, да и вообще людей на улицах очень мало. Довольно мрачная атмосфера — именно такая нам и была нужна. Мы очень хотели, чтобы в кадре все время была непогода. И была ровно такая непогода, которую создать просто невозможно — в итоге получилось то настроение кадра, которое нам было нужно".

Первый сезон "Фишера" также был основан на реальных событиях, премьера состоялась в феврале 2023 года на Wink.ru и more.tv. Главные роли сыграли Иван Янковский, Александр Яценко, Александра Бортич. Сериал стал успешным как среди зрителей, так и среди критиков. Проект получил премию "Золотой орел" как лучший проект онлайн-платформы.