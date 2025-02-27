Победителями всероссийского конкурса "Лидеры села" стали представители Самарской области

Представители Самарской области стали победителями всероссийского конкурса молодых управленцев "Лидеры села". Конкурс является частью программы "Кадры для села" и его цель — выявить перспективных управленцев и лидеров общественного мнения на селе.
Конкурс проводится общероссийской молодежной общественной организацией "Российский союз сельской молодежи" в партнерстве со всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления. Это одно из центральных мероприятий программы "Кадры для села", разработанной по поручению президента Владимира Путина, в рамках федерального проекта "Молодежь России" национального проекта "Образование".
Всего для участия в конкурсе зарегистрировалось более 20 тысяч человек из 89 субъектов Российской Федерации. От Самарской области в конкурсе приняли участие 412 человек. В финал вышли 150 представителей 59 субъектов страны. Финал прошел на базе Мастерской управления "Сенеж".
В конкурсе участвовали граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет включительно. Это руководители в сферах муниципального управления, сельского хозяйства и других отраслей производства, общественной и политической деятельности, туризма, образования, культуры, спорта, здравоохранения, медиасферы и др.
От Самарской области победителями стали:
- глава администрации сельского поселения Антоновка Сергиевского района Евгений Антонов;
- старший специалист комитета по делам молодежи, физической культуры и спорту Ставропольского района Антонина Мутовалова;
- директор основной общеобразовательной школы с. Муханово Кинель-Черкасского района Глеб Харьков.
В самарском регионе активные жители, которые хотят реализовать себя на практике получают поддержку губернатора.
"Самое главное нам дать возможность всем, кто хочет, — а я знаю, что очень много людей радеют за развитие родного края — дать им всем возможность быть в помощь нашему большому общему делу — развитию Самарской области", — сказал ранее Вячеслав Федорищев.
Победители конкурса "Лидеры села" получат поддержку в карьерном и профессиональном росте, будут включены в составы экспертных и консультативных органов на федеральном, региональном и местном уровнях.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами