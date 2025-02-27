Победителями всероссийского конкурса "Лидеры села" стали представители Самарской области

Представители Самарской области стали победителями всероссийского конкурса молодых управленцев "Лидеры села". Конкурс является частью программы "Кадры для села" и его цель — выявить перспективных управленцев и лидеров общественного мнения на селе.

Конкурс проводится общероссийской молодежной общественной организацией "Российский союз сельской молодежи" в партнерстве со всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления. Это одно из центральных мероприятий программы "Кадры для села", разработанной по поручению президента Владимира Путина, в рамках федерального проекта "Молодежь России" национального проекта "Образование".

Всего для участия в конкурсе зарегистрировалось более 20 тысяч человек из 89 субъектов Российской Федерации. От Самарской области в конкурсе приняли участие 412 человек. В финал вышли 150 представителей 59 субъектов страны. Финал прошел на базе Мастерской управления "Сенеж".

В конкурсе участвовали граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет включительно. Это руководители в сферах муниципального управления, сельского хозяйства и других отраслей производства, общественной и политической деятельности, туризма, образования, культуры, спорта, здравоохранения, медиасферы и др.

От Самарской области победителями стали:

глава администрации сельского поселения Антоновка Сергиевского района Евгений Антонов;

старший специалист комитета по делам молодежи, физической культуры и спорту Ставропольского района Антонина Мутовалова;

директор основной общеобразовательной школы с. Муханово Кинель-Черкасского района Глеб Харьков.

В самарском регионе активные жители, которые хотят реализовать себя на практике получают поддержку губернатора.

"Самое главное нам дать возможность всем, кто хочет, — а я знаю, что очень много людей радеют за развитие родного края — дать им всем возможность быть в помощь нашему большому общему делу — развитию Самарской области", — сказал ранее Вячеслав Федорищев.

Победители конкурса "Лидеры села" получат поддержку в карьерном и профессиональном росте, будут включены в составы экспертных и консультативных органов на федеральном, региональном и местном уровнях.