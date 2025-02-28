"Тольяттиазот" провел третий этап профориентационного проекта "Планета ТОАЗиЯ"

"Тольяттиазот" провел новый этап проекта "Планета ТОАЗиЯ", посвященный развитию интеллектуальных и творческих способностей у школьников образовательных учреждений Тольятти. Около 100 учеников восьмых, девятых и десятых классов выполняли задания олимпиады по химии и писали сочинение на тему экологической ответственности.
Мероприятие проходило в формате экзамена. Участники распределились на две группы, выбрав естественнонаучное или гуманитарное направление. За отведенное время школьникам необходимо было решить химические задачи и подготовить эссе на тему "Экологическая ответственность: как я это понимаю".
Вопросы для олимпиады подготовил кандидат химических наук, исполняющий обязанности заведующего кафедрой "Химическая технология и ресурсосбережение" института химии и энергетики Тольяттинского государственного университета Сергей Соков. Учитывая разные возрастные категории школьников, для участников предполагалось два уровня заданий — начальный и продвинутый.
После проверки работ конкурсной комиссией победители этапа получат индивидуальные подарки, а также принесут дополнительные баллы своему образовательному учреждению в общей турнирной таблице.
"Очередной этап профориентационного проекта "Планета ТОАЗиЯ" называется "Химики и лирики". Мы считаем, что более серьезная, научная составляющая в виде олимпиады поможет раскрыть незаурядные способности школьников и пробудить интерес к углубленному изучению химии, а письменное рассуждение на тему экологии заставит задуматься о личном вкладе в решение глобальных проблем человечества. Концепция сочинения выбрана не случайно: "Тольяттиазот" на постоянной основе занимается эковоспитанием подрастающего поколения, а также является ответственным природопользователем, вкладывая серьезные средства в технологии и оборудование, которые позволяют минимизировать воздействие на окружающую среду", — рассказала директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ Ирина Филатова.
Последние комментарии
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения