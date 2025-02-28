Диана Шнайдер проиграла во втором круге турнира в Остине

Воспитанница тольяттинской школы тенниса Диана Шнайдер не смогла пробиться в четвертьфинальный раунд турнира категории WTA-250 в Остине (США), сообщает championat.com.

В матче второго круга Шнайдер со счетом 3:6, 6:2, 4:6 уступила 120-й ракетке мира из Румынии Соране Кырсте.

Встреча Шнайдер с Кырстей продлилась 2 часа и 5 минут. В ее рамках Шнайдер один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету ее соперницы шесть эйсов, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести.